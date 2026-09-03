白宮疑施壓SpaceX等美企 婉拒出席巴黎太空峰會

美國政治新聞網站Politico引述消息人士披露，白宮正施壓太空探索科技公司（SpaceX）在內的美國太空業者，婉拒法國總統馬克宏邀請出席下週登場的巴黎太空峰會。

3名消息人士告訴Politico，1名白宮官員在一次私人通話中告知億萬富豪馬斯克旗下SpaceX、StokeSpace、K2 Space以及Astra在內多家公司，出席這場活動「可能被視為心照不宣支持歐盟（EU）政策立場」。

法國和德國預計9月9日至10日聯合舉辦為期2天的首屆國際太空峰會（International Space Summit），地點訂於巴黎大皇宮（Grand Palais），屆時約120國領袖將討論使用外太空面臨的相關挑戰。

消息人士還說，白宮科技政策辦公室（OSTP）這名官員強調企業自行決定是否出席，但白宮透露出不鼓勵參加的立場。

據報導，該官員還告訴業界代表，「法國舉行這次峰會並未與美國協調」，指控巴黎此舉「已違反競爭」，並認為峰會專家小組座談未納入美國觀點，「恐怕削弱美國產業優勢」。

Politico表示，3名消息人士有2人與太空公司有關、另1人來自政界。白宮對此暫未回應法新社置評請求。

活動秘書長亞當（Philippe Adam）7月接受法新社採訪表示，這場峰會將「使各國元首、政府首長及企業代表齊聚一堂，美國企業顯然也應該參與。」