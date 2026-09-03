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美澳防長同意強化合作 加強美軍在澳洲軍事存在

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

美國與澳洲表示，雙方同意擴大美軍在澳洲的軍事存在，並加速兩國的合作步調。

法新社報導，由於擔憂中國空前的軍事擴張，美國盟友澳洲最近幾年重新調整其國防力量，著重在飛彈打擊能力，以及嚇阻可能從北部接近的潛在敵人。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天在華府與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會面時表示，坎培拉了解「維持區域有利力量平衡的重要性」。

五角大廈表示，兩國「同意加速推動在澳洲基地的軍力部署倡議、強化聯合後勤合作，並透過聯合演習提升雙方的協同作戰能力」。

五角大廈補充表示：「他們也討論到國防工業合作的進展，以實現雙方在導引武器與下一代能力的共同產能。」

澳洲不允許外國在境內設置軍事基地，但每年有6個月會在北部城市達爾文（Darwin）接待美國陸戰隊進行演習。

一支由美國指揮的輪值潛艦部隊，將於明年抵達西澳州。

記者追問擴大軍力部署將涉及哪些具體內容時，馬勒斯向媒體表示，雙方也在「後勤、協同合作，以及空軍、網路與太空領域」方面合作。

他說，雙方擴大合作，是為了因應「自第2次世界大戰以來，全球單一國家規模最大的常規軍力擴張，也就是中國」。

他說：「我們必須確保建立嚇阻，維持平衡，才能維護我們所處區域的和平與穩定。透過與美國同盟展開合作，對實現這項目標至關重要。」

澳洲 美軍 軍事

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