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美加數千萬駕照資料暗網兜售 恐成北美最大外洩案

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國聯邦調查局FBI）今天針對暗網兜售美國、加拿大數千萬民眾駕照資料一事展開調查。這起事件若經證實，恐成為北美歷來規模最大的政府身分文件外洩案之一。

路透社報導，獨立記者克瑞布斯（Brian Krebs）昨天表示，他發現一個暗網網站正在販售數以百萬計美加民眾的駕照數位掃描檔。他指出，已向9名當事人查證兜售資料的真實性。

聯邦調查局今天在簡短聲明中表示「正著手調查這起事件」，但「由於調查仍在進行中」，無法多作評論。

這起資料外洩事件若經證實，可能是北美歷來規模最大的政府身分證明文件外洩案之一，為數千萬民眾帶來身分盜用與詐欺風險。

克瑞布斯表示，這項服務在一個俄羅斯網路犯罪論壇大打廣告後，引起他的注意，他本人的駕照甚至被拿來充當免費試閱樣本。

他指出，這個名為Nexus的服務宣稱擁有美加地區數千萬張駕照，以及數百萬張其他身分證件、旅行證件與數十萬筆醫療紀錄。

克瑞布斯提到，這個網站似乎正即時更新遭竊資料庫，顯示背後有進行中的外洩管道持續提供資料。

網路安全公司Infoblox威脅研究員愛德華茲（ZachEdwards）表示，這起事件的影響範圍可謂前所未見。

愛德華茲說：「從未發生過如此大規模的駕照外洩事件。」

他補充表示，自己的駕照也被放在這個網站上販售。愛德華茲指出，外洩持續進行的特性，「意味著這次攻擊對知名人士構成了切實的國安風險」。

路透社無法確定被盜資料的來源。

克瑞布斯引述總部位於紐奧良的身分驗證服務商IDScan.net代表說法指出，該公司正在調查此事。自稱提供「大規模身分詐欺防範」服務的IDScan.net，並未回覆路透社的多次詢問。

克瑞布斯表示，兜售駕照資料的暗網網站在他發表報導後不久便已消失。

駕照 FBI 調查局

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