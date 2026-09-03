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川普限縮出生公民權再受挫 美法官阻止新令實施

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
川普試圖限制出生公民權。歐新社
川普試圖限制出生公民權。歐新社

美國一名聯邦法官今天阻止川普政府實施一項新的行政命令，這項命令限制誰有資格獲得出生公民權。

法新社報導，此舉讓總統川普限制這個憲法權利的最新企圖再次受挫。在此之前，美國最高法院已駁回他先前的相關作為。

馬里蘭州聯邦地區法院法官波德曼（DeborahBoardman）應人權團體提出的申訴，對川普8月6日針對他所稱「生育旅遊」簽署的行政命令，發布初步禁制令。

波德曼在長達35頁的裁決書中寫道：「最高法院已明確指出：獲認證具集體訴訟資格類別中的兒童，『一出生就是公民』。」他補充說，總統8月發布的命令「幾乎確定違憲」。

移民人權團體對這項裁決表示歡迎。

總部設於馬里蘭州的「我們是CASA」（We AreCASA）法務總監哈德（Shana Khader）表示：「在攻擊出生公民權這件事上，川普政府在本法院敗訴，在最高法院敗訴，今天又再次敗訴。」

川普最新的行政命令，主要是針對他聲稱假借觀光名義入境，實際上打算在美國生產的外籍人士。

在針對此議題發出的首份行政命令中，川普表示，由非法滯留美國或持有臨時簽證的父母所生下的小孩，將無法自動成為美國公民

下級法院擋下這項舉措，裁定根據美國憲法第14修正案的公民權條款，幾乎所有在美國國土出生的人都是美國公民。美國最高法院也作出一致裁決。

川普試圖限制出生公民權的舉措，是他更廣泛的移民管制行動的一環，其中包括驅逐數以百萬計的無證移民，以及取消十多個國家公民的免遭驅逐保護待遇。

川普 法官 美國公民

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