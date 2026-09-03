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美國土安全部長專機發動機故障 緊急降落華府近郊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國國土安全部長穆林。 美聯社
美國國土安全部長穆林。 美聯社

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）與十多人搭乘的海岸防衛隊專機今天因發動機故障，緊急降落華府近郊。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這架灣流（Gulfstream）噴射機在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）降落，無人受傷。

飛行員在與航空管制單位的通訊錄音中表示：「我們剛失去右側發動機，需要宣布緊急狀況並立即在雷根華盛頓國家機場降落。」

根據錄音內容，飛行員說機上有14人，燃油量約可飛行2個半小時。

華盛頓機場管理局（Metropolitan Washington AirportsAuthority）在聲明中說，飛行員大約在美東時間約下午1時35分通報「可能有機械問題」，並申請改降雷根華盛頓國家機場。

聲明還說：「飛機安全降落，經機場管理局消防救援人員全面檢查後離開跑道。其他航班未受影響。」

穆林在社群平台X上描述這次緊急降落經歷。

他說：「美國海岸防衛隊（Coast Guard）的飛行員讓這次單發動機降落感覺像是例行公事。毫無慌亂，專業十足。飛行員在降落後告訴我，這是他們第一次遇到這種情況！我們真的是遇到最棒的飛行員。」

管轄海岸防衛隊的國土安全部未立即就這起事件回應置評請求。

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