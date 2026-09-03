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美各州若未通報非法移民 司法部揚言停發補助

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

根據今天公布的法律意見書，美國司法院警告，各州若未向州級機構通報所有已知非法移民，將面臨失去數十億美元福利資金的風險。

路透社報導，美國司法部法律顧問辦公室表示，凡接收兩項關鍵福利計畫資金的州，都必須將非法居留美國境內人士的資料通報國土安全部。這項重大轉變將加大各州配合政府打擊非法移民政策的壓力。

在此之前，僅有負責管理該補助金的州政府機構必須通報。其他可能掌握相關移民資訊的州政府機關，包括大學與車輛管理局（DMV）等，則不必通報。

簽署這份法律意見書的司法部副助理部長克萊杜克（Joshua Craddock）在聲明中表示：「未遵守規定可能導致嚴重後果，包括失去計畫經費。」

自2025年1月上任以來，美國總統川普對合法及非法移民展開全面打擊，包括派遣移民執法人員進駐全國各地城市，並日益加強與州及地方執法機關以及外部企業合作，追查違反移民法規者。

川普政府屢次尋求懲罰那些試圖限制與聯邦移民執法機關合作的州。

這項政策變革可能面臨民主黨執政州的法律挑戰。這些州已經提起訴訟，阻止國土安全部取得「貧困家庭臨時援助計畫」（Temporary Assistance for NeedyFamilies）受助人的個人詳細資料。

法院也限制川普政府其他要求將移民資料提供給國土安全部的措施，不過在部分案件中，法官允許移民執法機關取得聯邦醫療補助（Medicaid）等特定資訊。

全美50個州、哥倫比亞特區以及多個美國屬地皆接受這兩項計畫的經費，其中包括補充保障收入（Supplemental Security Income）。路透社已聯繫8個州的檢察長，但他們並未立即針對可能採取的因應措施回應置評請求。

聯邦貧困家庭臨時援助計畫每年發放的補助金超過165億美元，而補充保障收入的聯邦福利金每年更超過600億美元。無合法身分的移民並不符合申領這兩項計畫的資格。

司法部這份意見書雖非正式法律，但對聯邦機關具約束力。克萊杜克指出，1998年發布的舊規誤將「州」解釋為單一州立機構，而非整體州政府的各個單位，導致1996年「個人責任與工作機會調和法案」執行範圍遭到不當縮小。

全美各州手中可能掌握數百萬無合法移民身分者的資訊，目前至少有19個州以及華盛頓特區，允許無合法身分的移民考取駕照，同時許多州立大學也招收此類學生。

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