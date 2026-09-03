以利戰力！美國戰爭部發布準則 30歲以上男性強制篩檢睪固酮

美國戰爭部今天發布睪固酮篩檢準則並立即生效。此準則源於戰爭部長赫格塞斯7月宣布的政策，旨在要求對30歲以上現役及後備軍人進行強制性睪固酮缺乏症篩檢，以利戰力提升。

路透社報導，這項準則為男性與女性軍人建立標準化的篩檢與治療流程。戰爭部表示，此舉旨在透過辨識並管理荷爾蒙及體能問題，提升部隊戰備狀態。

向來倡導使用睪固酮的赫格塞斯（Pete Hegseth）上個月宣布這項政策，不過專家質疑此舉是否有其科學依據。美國食品暨藥物管理局（FDA）計畫9月中旬召開專家會議，討論睪固酮的醫療用途。

根據這項準則，30歲以上男性軍人將接受強制睪固酮血液檢測。較年輕的男性軍人，僅在本人要求或臨床醫師發現警訊時，才會受檢。

對女性軍人而言，這項準則並未強制要求例行的睪固酮血液檢測，但出現疲勞與月經週期紊亂將是篩檢對象。這些症狀可能與荷爾蒙失調，以及被稱為「低能量可用性」與「運動相對能量不足」之狀況相關。

這份準則也說明，何時適合為女性軍人開立仿單標示外（off-label）睪固酮處方。具體而言，這是針對性慾異常低下的停經後女性。

部分醫師關切，大規模睪固酮檢測可能導致不必要、甚至可能有害的治療；目前幾乎沒有證據指出此舉可提升戰備能力。