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將流通市面！美財政部發行印有川普肖像1美元硬幣 引發違法疑慮

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
鑄幣局紀念建國250周年，將鑄造新的1元金色硬幣，正面是川普頭像。路透
鑄幣局紀念建國250周年，將鑄造新的1元金色硬幣，正面是川普頭像。路透

美國財政部今天發行印有總統川普肖像的美金1元硬幣，這批為紀念美國建國250週年鑄造的硬幣不僅將進入流通，也因在世總統不得出現在美國貨幣的聯邦法律規定，引發外界對其合法性的質疑。

法新社報導，一卷25枚的1美元硬幣售價為61美元，較面額溢價144%；另有100枚裝硬幣袋，售價為154.50美元。

美國財政部最初宣布這項計畫時，外界尚不清楚這些硬幣是否具有貨幣價值，還是純粹作為紀念品發行。不過，美國鑄幣局表示，這些硬幣「也會進入流通」。

讓川普肖像出現在具有貨幣價值的硬幣上，與聯邦法律有所衝突。根據法律規定，在世的美國總統肖像不得出現在美國貨幣上。

川普在第二任期積極打破慣例，也不顧法律挑戰，推動重塑美國各項國家機構。例如，將自己的名字加到「甘迺迪表演藝術中心」（Kennedy Center for theArts）上，並拆除白宮東翼，以騰出空間興建新的宴會廳等。

這枚新硬幣的一面印有川普肖像，並刻有Liberty（自由）及In God We Trust（我們信仰上帝）等字樣，同時標示「1776－2026」，象徵美國獨立250週年。

硬幣另一面則採用美國總統印璽的變體圖案，一隻老鷹抓著箭與橄欖枝，胸前覆蓋一面盾牌，盾牌上標有「250」字樣。

這只是川普推動將自己的肖像與姓名放上美國貨幣的最新一步。

今年5月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，正推動發行一張印有川普肖像的250美元新鈔，也承認這項計畫需要國會修改現行法律。

針對這枚新的1美元硬幣是否違反相關法律，美國財政部尚未立即回應。

今年3月，美國財政部宣布，紙鈔上很快將印上川普的簽名，再次成為現任總統出現在貨幣上的先例。

硬幣 川普 白宮

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