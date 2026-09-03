美記者充當中國代理人 遭判處2年聯邦監禁

美國司法部表示，一名美國籍記者因在美國境內充當中國政府代理人，遭判處2年聯邦監禁。

根據辯護律師柏南（Charles Burnham）說法，現年51歲的波肯（Thomas Weir Pauken II）今年稍早認罪，且不打算上訴。司法部在聲明中表示，波肯還被判處36個月的監督釋放，期間不得出境。他在2月遭到逮捕。

美聯社報導，在美中關係持續高度緊張之際，這起案件是聯邦政府針對被控未如實申報便替中國政府工作的人士，所採取一系列起訴行動中的最新案例。

負責國家安全事務的助理司法部長艾森柏格（JohnA. Eisenberg）透過聲明指出，「波肯為了金錢背叛自己的國家」，支持「中國國家安全部行動、招募人員，並從潛在對象身上蒐集敏感情報」。

波肯2010年移居中國後，曾在多家中國新聞機構擔任記者，包括中國國營的中央電視台。他最近則是在中國官方新華社擔任編輯，自2024年任職至今。

柏南表示：「波肯先生已承擔責任並尊重法院判決。」他並補充說：「正如政府在法庭上所認同，波肯先生並未向中國提供任何機密資訊。」

波肯至少自2019年起就開始與中國特工合作，其中包括一名他認為效力於中國安全機構、化名「凱西」（Cathy）的人員。

在2019年至2025年期間，波肯除了獲得多次赴美行程費用，還因向「凱西」提供報告而賺取10萬美元（約新台幣318萬元）報酬。「凱西」並告知他，這些報告會呈送給習近平。

美國司法部表示，波肯還曾向一群來自武漢的人士販售報告。這群人希望獲取有關科技與美國司法部的情報，並要求波肯幫忙物色專家，以協助他們進行網路間諜活動。