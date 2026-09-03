美國明尼阿波利斯槍擊案釀3死！目擊者：至少聽到25至30聲槍響

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市中心2日發生槍擊事件，造成2人死亡、多人受傷，其中包括3名警察。警方表示，槍擊案嫌犯也已喪命。

NBC新聞報導，明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）表示，警方於下午約4時36分接獲通報，前往處理一起「正在發生的槍擊事件」。NBC當地聯播台KARE的空拍畫面顯示，現場有大批警力，包括疑似裝甲車輛及特警人員。

KARE報導，多名目擊者看到有人在一棟公寓大樓的大廳內受傷。其中一人表示，撤離大樓穿過大廳時，看到地上有多人中槍。

另一名目擊者表示，她下樓進入大廳時聽到槍聲，並看到「有人倒在地上」，隨即離開大樓。她說：「我又聽到很多槍聲。等我終於走到大樓外面時，大概聽到25到30聲槍響，因為有多名警察已經進入大樓。」

現場人士拍攝的影像顯示，警車開著警笛及警示燈。市政府要求民眾避開市內一處橫跨數個街區、包括洛林公園（Loring Park）的區域。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，公共安全團隊正前往現場，並感謝警方處理這起事件。

聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）聖保羅辦公室表示，正在前往現場處理。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）也表示，FBI人員正在前往現場，並將提供一切必要資源協助地方當局。