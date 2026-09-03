今晨國際頭條一次看／美中太空軍備競賽升溫 聚焦衛星攻防

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

華府對伊朗祭「經濟D-Day」 制裁能否逼德黑蘭讓步受質疑

Why Washington’s ‘Economic D-Day’ Against Iran Faces Steep Odds

摘要

川普政府上週推出被稱為「經濟D-Day」的新一輪對伊朗施壓，目標是迫使德黑蘭重開荷莫茲海峽並重返談判。但華爾街日報指出，古巴、北韓、委內瑞拉等政權長期透過黑市、鎮壓與規避制裁撐過外部壓力。

為何重要

若經濟封鎖難以迅速迫使伊朗讓步，華府就更可能面臨持久施壓、軍事升級與能源風險同時拉長的局面。

華盛頓郵報

五角大廈縮限機密資訊存取 伊朗戰爭疑慮報導後撤下文件

Pentagon cuts access to classified information amid Iran war concerns

摘要

美國五角大廈將數十年機密文件從軍方內部網路撤下，時間點就在該報披露高階將領憂心伊朗戰爭難以持續之後。被撤下的國防部長命令簿涉及美軍艦艇、部隊及武器部署，五角大廈未否認調整存取權限。

為何重要

限制這類作戰資訊的取得範圍，可能拖慢跨戰區調動與緊急規劃，也凸顯伊朗戰事持續消耗美軍資源引發的內部疑慮。

金融時報

Jane Street進軍美債造市 摩根大通縮減對手融資

JPMorgan curbed lending to Jane Street as trading firm muscled into bond market

摘要

摩根大通去年縮減對Jane Street的債券融資，時間點正值這家交易公司進軍美國公債造市，與傳統華爾街銀行形成更直接競爭。據報縮減額約占Jane Street固定收益融資的5%，未對其2025年營收造成重大影響。

為何重要

電子造市商正侵入銀行核心美債業務，雙方從合作轉向競爭，可能重塑華爾街融資與流動性結構。

衛報

以色列尋求川普支持 驅逐加薩巴勒斯坦人計畫再浮上檯面

Israel ‘seeking Trump’s support for plan to expel Palestinians from Gaza’

摘要

以色列國防部長卡茲表示，政府正尋求川普支持將巴勒斯坦人逐出加薩的計畫，並稱可透過海路、空路等方式遷移。他主張美國背書可促使埃及等國接收難民；白宮尚未回應，相關構想已廣受批評為可能涉及戰爭罪與族群清洗。

為何重要

若以色列推動大規模強迫遷移，將直接衝擊加薩停火安排、周邊國家承受能力，以及美國在中東的外交立場。

路透

美中加速備戰太空 衛星追逐捕捉技術成軍備競賽新前線

US, China arm for space warfare: hunter satellites and orbital weapons

摘要

路透調查指出，美中都在加速準備太空作戰。中國一架無人太空飛機6月釋出小型衛星，曾繞行另一枚中國衛星；相關研究也涉及追逐、捕捉太空器等技術。美英去年則首次執行聯合太空軍事行動，一度接近疑似中國間諜衛星約83公里。

為何重要

衛星已是通訊、導航、偵察與飛彈防禦核心；美中若把競爭推向軌道，未來衝突可能先從干擾甚至奪取衛星開始。

美聯社

美陸軍叫停專責無人機作戰部隊 跨黨派議員要求說明

Lawmakers ask Army to explain why it told a military unit to stop specializing in drone warfare

摘要

美國跨黨派國會議員要求陸軍說明，為何叫停駐歐第173空降旅專責無人機作戰的安排。這支約600人的部隊原本自行製造無人機並演練烏克蘭、伊朗戰場上的戰法；議員擔心改回傳統空降步兵任務，將拖慢美軍無人機戰力現代化。

為何重要

俄烏與美伊戰事都顯示無人機已成主力武器；美軍此時調整專責部隊，將牽動戰場經驗轉化為制度戰力的速度。

（本文與AI協作）