加拿大中國留學生疑從事間諜行為 遭美方拘捕

一名身分不明的男子於4月21日在芝加哥歐海爾國際機場遭安全監視錄影拍到，當時他正在拍攝飛機。之後，調查人員發現該名男子為滑鐵盧大學學生曾維衡(Weiheng Zeng)。（密西根東區聯邦地方法院）

一名就讀加拿大滑鐵盧大學的中國籍學生涉嫌從事間諜活動，在多倫多和芝加哥機場拍攝飛機及相關設施照片，8月下旬入境美國時在密西根州被捕。

加拿大廣播公司（CBC）報導，2004年出生的曾偉恆（Weiheng Zeng，音譯），8月23日從安大略省陸路入境美國後，在密西根州遭到逮捕。他目前被控一項「作出虛假陳述」（making false statements）罪名。

曾偉恆1日在底特律聯邦法院出庭，法院指定的辯護律師表示，曾偉恆同意在案件審理前繼續羈押。

根據FBI提交的刑事起訴文件，曾偉恆最早於今年4月因芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare InternationalAirport）一宗被監視器拍下的事件，引起美國當局注意。

文件指出，聯邦快遞（FedEx）保安人員當時發現一名男子在機場公司停車場內拍攝照片，該男子更爬上一部堆高機，並試圖打開一輛上鎖的貨車及一個貨櫃。FBI稱，曾偉恆承認自己曾爬上堆高機，「為了取得更好的角度拍照」。

曾偉恆上個月再次嘗試進入美國時被邊境人員訊問，一開始他稱自己是要到芝加哥一日遊，但被詢問時說法反覆。

邊境人員在曾偉恆手機內發現大量軍用飛機照片時，他表示，這些照片是為一個飛行雷達網站拍攝的，並稱自己只是「喜歡拍飛機」。

FBI在起訴文件中寫道，曾偉恆的手機還存有他與其他人身穿戰術服裝、以戰術隊形持仿步槍槍械的照片。

經過調查後，曾偉恆承認，他接受一名中國聯絡人付費，拍攝指定飛機及飛機尾號。文件稱，曾偉恒相信這名聯絡人為中國安全部門工作，並認為這件事「很酷」。兩人據稱是在2024年一個中國航空愛好者論壇上認識。

曾偉恆目前居住於安省劍橋（Cambridge）。他向調查人員描述了一套相當複雜的通訊方式。

根據FBI文件，這名「中國聯絡人」每隔約4至5個月，便會寄給曾偉恆一張新的中國SIM卡，要求他將SIM卡放入華為手機使用。按照對方指示，在使用SIM卡後將其銷毀，同時刪除與對方的對話紀錄，以及自己拍攝的照片。

起訴文件稱，這些由中國人員提供的SIM卡，可以讓曾偉恆繞過加拿大的手機網絡，直接連接中國電信網絡，向「中國聯絡人」傳送訊息。

調查人員另指，這名聯絡人曾於2025年10月要求曾偉恆到多倫多皮爾森國際機場（Toronto PearsonInternational Airport）內的一處FedEx設施拍照。曾偉恆說，當時遭FedEx員工發現，因此只能拍攝建築物外部照片。不過，他仍將照片傳給對方，並收到相當於約200美元的報酬。

滑鐵盧大學表示，校方「不評論正在進行的刑事案件」。中國駐渥太華及駐美國大使館尚未對事件做出回應。