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美國明尼阿波利斯市中心槍擊案 至少1死6傷
美國官員與醫院方面表示，明尼阿波利斯市中心今天下午發生槍擊案，造成至少1人死亡、6人受傷，有關當局已派員前往現場因應。
美聯社報導，明尼阿波利斯警察局（Minneapolis Police Department）警告民眾避開那個區域。目前尚未公布有關傷者人數與其狀況的進一步資訊。
明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在社群媒體上發文表示，州政府官員已抵達現場，協助地方執法機關因應這起槍擊案。
華茲說：「感謝執法人員今天下午積極投入，確保明尼阿波利斯市中心鄰里居民的安全。明尼阿波利斯正在為我們的第一線救援人員祈禱。」
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