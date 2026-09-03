美國明尼阿波利斯市中心槍擊案 至少1死6傷

美國官員與醫院方面表示，明尼阿波利斯市中心今天下午發生槍擊案，造成至少1人死亡、6人受傷，有關當局已派員前往現場因應。

美聯社報導，明尼阿波利斯警察局（Minneapolis Police Department）警告民眾避開那個區域。目前尚未公布有關傷者人數與其狀況的進一步資訊。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在社群媒體上發文表示，州政府官員已抵達現場，協助地方執法機關因應這起槍擊案。