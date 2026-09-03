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老虎伍茲就佛州車禍案達成認罪協定 駕照吊扣5年

中央社／ 塔拉哈西2日綜合外電報導
高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods，右）2日在女友凡妮莎‧川普(Vanessa Trump，左)陪伴下離開法院。路透
高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods，右）2日在女友凡妮莎‧川普(Vanessa Trump，左)陪伴下離開法院。路透

美國高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）於3月底在佛羅里達州住家附近發生車禍，他今天就「危險駕駛」（recklessdriving）指控達成認罪協定。

美聯社報導，老虎伍茲在佛羅里達州馬丁郡（Martin County）出庭，並接受前述程度較輕的控罪，法官則勒令吊扣駕照5年。

老虎伍茲現年50歲，他先前對於「在受影響情況下開車」（driving under the influence）的指控不承認有罪。

事發當時，老虎伍茲在佛羅里達州朱比特島（Jupiter Island）一條道路上開著一輛運動休旅車，卻撞到一台貨車的後方且導致自己車輛側翻，隨後他被逮捕。

警方報告指出，警員在老虎伍茲的口袋中發現止痛藥，他表現出精神恍惚跡象。

雖然老虎伍茲通過酒測，但他拒絕接受尿液檢查。

他曾告訴警方，撞到貨車時，自己正低頭看手機並切換電台頻道。

伍茲 老虎伍茲 駕照

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