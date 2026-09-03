美啟動「鑄造學校」 培訓人才

美國國務院1日宣布，川普政府預定3日啟動「鑄造學校」（Foundry School），培訓重建美國製造業所需人才，這項計畫由史丹福大學等八所美國大專院校提供講座，由來自美國、台灣、南韓、日本及印度的企業領袖授課。

國務院在新聞稿中表示，川普當局的再工業化議程，已為美國本土帶來數兆美元的工業投資，「鑄造學校」將專注於將這些投資轉化為就業機會。預計到2033年，美國製造業在半導體、國防、能源等領域將需要約380萬名專業技術人才，「鑄造學校」計畫將以美國勞工為優先，讓他們具備製造業工作崗位所需的技能，並在關乎國家經濟安全的關鍵產業中建立職涯發展。

「鑄造學校」先前由國務院主管經濟事務的次卿海柏格於6月在華府舉行的「矽盛世」（Pax Silica）峰會上宣布。國務院說，這項計畫為和史丹福大學合作的勞動力發展夥伴關係，核心為史丹福為美國學生開發的先進製造業課程，並由史丹福以及合作的亞利桑那州立大學、喬治亞理工學院等七所大學，舉辦17場系列講座，每場由先進製造企業的創辦人與執行長授課。

這些企業領袖來自美國及「矽盛世」參與方，包括台日韓與印度，授課內容涵蓋建立與營運世界級製造企業需要的各項要素。根據國務院網站資料，目前有超過20個經濟體加入「矽盛世宣言」，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、菲律賓、卡達、南韓、新加坡、瑞典、阿聯、英國及歐盟等。