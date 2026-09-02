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玩真的？美商務部長：評估開徵新晶片關稅 赴美設廠可減免
美國商務部長盧特尼克2日表示，川普政府評估開徵新一輪半導體關稅，或許會提高外國製晶片的稅率，好吸引更多製造業回流。
盧特尼克告訴CNBC電視台，業者若投資美國製造，可望獲得關稅優惠，模仿川普當局先前對製藥業的作法。他說：「在美國製造，我們會給予關稅抵減；不在美國製造，將支付關稅。這種措施非常合理，也發揮效果。」
他說承諾在在美國製造半導體的投資額，達1.2兆美元左右。台灣承諾5,000億美元的投資與信用擔保，來支持美國高科技製造。下周台灣將宣布新一輪對美投資。
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