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紐約市擬祭新規 禁止公立學校8年級以下學生用AI
美國媒體報導，紐約市將禁止公立學校8年級以下學生使用人工智慧（AI），一名知情人士今天向法新社證實這項消息。
此人表示，學生要到高中階段，也就是美國教育體系中的9年級以後，才能使用AI，而且僅限特定用途，例如了解AI技術本身。
美國的8年級學生通常年齡在13歲左右。
紐約市政府與市教育局未立即回應法新社的置評請求。
另根據「紐約時報」（The New York Times）報導，提供心理支持的AI「陪伴型聊天機器人」也會被禁。不過，新規定允許教師將AI用於備課、撰寫訊息等任務。
紐時指出，市府預計今天公布新規定。
已有教師和家長警告，在校園內使用AI恐損及孩童心理健康與認知發展，同時對環境造成負面影響。
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