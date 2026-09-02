快訊

秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

低消350元、限90分鐘！羅東林場星巴克內用新規掀議 小鳥胃客喊太難

資深男星陳觀泰驚傳80歲離世！「洪熙官」成經典　去年才喊不退休

聽新聞
0:00 / 0:00

五角大廈內鬥！赫塞斯遭批對陸軍造成世代傷害 嫉妒他人受矚目

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長赫塞斯（左）與8月31日已遞交辭呈的陸軍部長德里斯科。資料照片。法新社
美國國防部長赫塞斯（左）與8月31日已遞交辭呈的陸軍部長德里斯科。資料照片。法新社

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）8月31日向美國總統川普遞交辭呈，為他與國防部長赫塞斯數月來因陸軍科技轉型、高階軍事任命及難以化解的私人矛盾所引發的緊張關係畫下句點，也直接表達對赫塞斯干預陸軍的不滿。

金融時報2日報導，一名知情人士表示，身為副總統范斯好友的德里斯科認為，赫塞斯正在對美國陸軍造成「世代性的傷害」。該人士表示，德里斯科「曾用過很多不同方式，也嘗試過很多次，但很明顯，赫塞斯因為個人敵意，不願意聽事實、不願意聽真相、不願意聽道理，什麼都不願意聽」。

美國目前正努力結束與伊朗持續已久的衝突，五角大廈則因內鬥及赫塞斯清洗高階將領而動盪。自川普第二任期開始以來，赫塞斯已透過解職或強迫離任清洗24名將領，今年4月解除陸軍參謀長喬治（Randy George）職務，更成為他與德里斯科最大的衝突點之一。

儘管德里斯科離職數周來已在預料之中，仍讓陸軍在戰爭期間陷入領導真空。批評人士將此事視為國防部在川普第二任期混亂及缺乏方向的象徵，甚至讓部分共和黨人感到不安。南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）就對德里斯科離職「感到失望」，並表示：「領導層到底在哪裡？我們曾經有一些非常優秀、我們也很尊敬的將領，但他們現在已經不在了。」

德里斯科是五角大廈擴充較廉價無人機武庫，以及發展反無人機與飛彈防禦技術的代表人物；若川普解職赫塞斯，他一度被外界視為可能接任國防部長的人選。在他的領導下，陸軍曾指派一個步兵營負責推動無人機整合，但最終被赫塞斯下令解散。

知情人士表示，赫塞斯出於個人原因「試圖阻撓轉型工作」。現任及前任國防官員透露，赫塞斯深受偏執、不安全感甚至嫉妒影響，當外界焦點落到德里斯科等其他人身上時，就會感到憤怒。

儘管五角大廈內部及國會山莊共和黨人對赫塞斯施加的壓力日益升高，川普仍持續為他辯護，並稱赫塞斯「做得非常好」。民主黨籍參議院軍事委員會成員絲拉金（Elissa Slotkin）接受CNN採訪時指出，赫塞斯「只有一名觀眾，那就是川普；如果有人不同意他、削弱他，或以某種方式讓他看起來軟弱，他就會把那個人除掉」。

絲拉金進一步指出：「這真的開始讓人感覺，我們正處於這場沒完沒了的清洗之中。」

赫塞斯 五角大廈 陸軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普的無人機先生走人！美陸軍部長德里斯科辭職 與赫塞斯內鬥數月

領導真空…華府內鬥 美陸軍部長德里斯科請辭

不忍了 陸軍部長德里斯科受夠赫塞斯 已向川普遞辭呈

美陸軍部長德里斯科提辭呈 傳與赫格塞斯關係緊張

相關新聞

時報廣場隨機砍人1死1傷 美銀女副總產假完 慘遭橫禍

8月31日在曼哈頓時報廣場發生隨機殺人案，被刺身亡的32歲女子皮亞森蒂(Erin Piacenti)，生前為美國銀行(Bank of America)商業篩選與利益衝突部門副總，才剛結束產假不久。

全國千所大學 提供免學費待遇 萊斯大學、波士頓大學等相繼加入

華盛頓郵報1日報導，高等教育的昂貴開銷可能讓人望之卻步，隨著學貸債務突破1.6兆元，平均學費在過去30年裡翻了一倍，讓美國人日漸懷疑是否值得上大學，聯邦政府對家長申請大學貸款額度設下最新限制，也可能使得某些家庭更難接觸高等教育。在這樣的時空背景下，愈來愈多學校為來自中低收入家庭的學生提供免學費待遇，過去幾個月裡，史瓦斯摩學院(Swarthmore College)、萊斯大學(Rice University)及波士頓大學(Boston University)相繼加入行列，讓年收入20萬元以下家庭獲得免學費優惠。

學雜費飆破10萬 哈維穆德學院最高 實際上…不必付這麼多

華盛頓郵報1日報導，學雜費用超過10萬美元的大學愈來愈多，似乎印證高等教育逐漸令人負擔不起的看法，但實際上學費定價機制遠比表面數字更加複雜，充滿細微差別。

麻州參議員初選 80歲馬基輕鬆勝出 篤定3連任

在民主黨占絕對優勢的麻州，若能贏得民主黨初選，幾乎等於是在11月大選中獲勝。在全美各地民主黨人日益展現變革意願之際，麻州1日的聯邦參眾議員初選，明顯呈現「世代交替」之爭：現年47歲的溫和派聯邦眾議員莫頓(Seth Moulton)挑戰現年80歲的聯邦參議員、政壇老將馬基(Ed Markey)。但是開票不久，美聯社即宣布馬基擊敗莫頓，篤定連任第三個六年任期。

開學前夕 持刀男闖哈佛廣場 校方急令「就地避難」

哈佛大學旁的「哈佛廣場」1日(周二)上午出現一名持刀嫌犯，學生接獲通知須就地避難。警方隨後逮捕這名「揮刀者」。

航運巨擘中遠船隻 被爆「祕密情蒐」美官員指船隻暗藏設備

兩名川普政府高層官員表示，中國國營航運巨擘中遠集團利用船上隱蔽設備，偵搜包括美國在內的目標國家海岸附近的軍事通訊。中遠集團與北京當局之間有長達數十年的情報蒐集合作關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。