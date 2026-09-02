五角大廈內鬥！赫塞斯遭批對陸軍造成世代傷害 嫉妒他人受矚目

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）8月31日向美國總統川普遞交辭呈，為他與國防部長赫塞斯數月來因陸軍科技轉型、高階軍事任命及難以化解的私人矛盾所引發的緊張關係畫下句點，也直接表達對赫塞斯干預陸軍的不滿。

金融時報2日報導，一名知情人士表示，身為副總統范斯好友的德里斯科認為，赫塞斯正在對美國陸軍造成「世代性的傷害」。該人士表示，德里斯科「曾用過很多不同方式，也嘗試過很多次，但很明顯，赫塞斯因為個人敵意，不願意聽事實、不願意聽真相、不願意聽道理，什麼都不願意聽」。

美國目前正努力結束與伊朗持續已久的衝突，五角大廈則因內鬥及赫塞斯清洗高階將領而動盪。自川普第二任期開始以來，赫塞斯已透過解職或強迫離任清洗24名將領，今年4月解除陸軍參謀長喬治（Randy George）職務，更成為他與德里斯科最大的衝突點之一。

儘管德里斯科離職數周來已在預料之中，仍讓陸軍在戰爭期間陷入領導真空。批評人士將此事視為國防部在川普第二任期混亂及缺乏方向的象徵，甚至讓部分共和黨人感到不安。南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）就對德里斯科離職「感到失望」，並表示：「領導層到底在哪裡？我們曾經有一些非常優秀、我們也很尊敬的將領，但他們現在已經不在了。」

德里斯科是五角大廈擴充較廉價無人機武庫，以及發展反無人機與飛彈防禦技術的代表人物；若川普解職赫塞斯，他一度被外界視為可能接任國防部長的人選。在他的領導下，陸軍曾指派一個步兵營負責推動無人機整合，但最終被赫塞斯下令解散。

知情人士表示，赫塞斯出於個人原因「試圖阻撓轉型工作」。現任及前任國防官員透露，赫塞斯深受偏執、不安全感甚至嫉妒影響，當外界焦點落到德里斯科等其他人身上時，就會感到憤怒。

儘管五角大廈內部及國會山莊共和黨人對赫塞斯施加的壓力日益升高，川普仍持續為他辯護，並稱赫塞斯「做得非常好」。民主黨籍參議院軍事委員會成員絲拉金（Elissa Slotkin）接受CNN採訪時指出，赫塞斯「只有一名觀眾，那就是川普；如果有人不同意他、削弱他，或以某種方式讓他看起來軟弱，他就會把那個人除掉」。

絲拉金進一步指出：「這真的開始讓人感覺，我們正處於這場沒完沒了的清洗之中。」