遭控謀殺美保守派人士柯克 被告羅賓森不認罪

被控在美國猶他州一所大學校園內槍殺美國知名保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk）的羅賓森（Tyler Robinson），今天在庭審上對法官裁定可處以死刑的謀殺罪名不認罪。

路透社報導，猶他州法官裁定有充足證據以可判處死刑的謀殺罪審判羅賓森，隨即進入被告答辯程序，在柯克於2025年9月10日遭槍殺近一年後，成為此案的重大里程碑，也讓這場在猶他州蒲魯佛（Provo）舉行、擠滿民眾的庭審畫下句點。當地距離柯克遭槍擊地點不遠處。

庭審期間，檢方陳列他們所稱的「壓倒性」證據，指控23歲的羅賓森開了一槍，擊中31歲的柯克，當時柯克正在主持一場校園辯論，而這些辯論助他在全國嶄露頭角。辯護律師主張，這起槍擊案未達到判處死刑的標準。如今，此案將交由陪審團裁決。

出席庭審的人員包括柯克的父母羅伯特（Robert）與凱薩琳（Kathryn）以及他的妻子艾瑞卡（Erica）。艾瑞卡如今已接手領導柯克創立的保守派青年組織。

猶他州地方法院法官葛拉夫（Tony Graf）主持的庭審結束後，柯克一家發表聲明表示：「今天的裁決，距離查理（Charlie，柯克名）離開我們已近一年，是我們家為他尋求正義邁出的重要一步。」

葛拉夫排定10月23日舉行庭審，以確定開庭審理日期。

羅賓森對他遭控的7項指控全不認罪，其中包括當他涉嫌在奧勒姆（Orem）猶他谷大學（Utah Valley University）朝柯克開槍時危及他人性命的加重謀殺罪。在猶他州，加重謀殺罪可處以死刑。

柯克是保守派青年組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的共同創辦人，外界認為他在總統川普2024年競選連任期間，激發年輕選民的熱情。他遭槍殺的過程被人以手機拍下，相關影片迅速在社群媒體廣傳，是近年美國政治人物接二連三遭襲擊的事件之一，在這個高度對立的國家引發對政治暴力的辯論。

猶他郡檢察官麥布萊德（Ryan Mc Bride）出示相關畫面，顯示羅賓森在朝柯克開槍前，在一處屋頂上占據狙擊位置。

他展示了相關照片，據稱顯示這名前電工學徒對其他人造成「極大死亡風險」，當時柯克的特勤人員距離他才幾英尺遠。

麥布萊德表示，羅賓森的步槍裝填了4發子彈，顯示槍手已準備好在第一發沒有命中時繼續射擊，進一步危及其他人的安全。

麥布萊德在法庭上表示：「他趴下呈俯臥位置，他可以看到現場聚集了3000多人，瞄準目標並將準星對準柯克，然後開槍。」

辯方律師維瑟（Staci Visser）表示，這起槍擊案沒有危及其他人，只有柯克本人，這項罪行不應被判處死刑。她說，行凶者僅對柯克開槍後便逃離現場，沒有重新裝填彈藥，也沒有威脅到其他人。

維瑟在法庭上說：「這是一起單一行為，開了一槍、打出一發子彈，只有一名受害者。」

麥布萊德表示，羅賓森當時與垂格茲（Lance Twiggs）交往，他是因為柯克反對同性婚姻與跨性別者權益的政治立場，而鎖定他為目標。

他引述羅賓森發出的一則簡訊，據稱羅賓森在簡訊中告訴垂格茲，他之所以開槍射擊柯克，是因為「有些仇恨無法透過協商化解」。

辯方律師諾瓦克（Richard Novak）表示，柯克曾對非傳統性別身分認同者與非異性戀者發表過「充滿仇恨」的言論。他說，目前不清楚羅賓森指的「仇恨」是什麼，且這些措辭未暗示他反對柯克的政治觀點。