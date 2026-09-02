美副國務卿出席PIF 宣布提供1.5億美元支持太平洋島國

美國國務院今天表示，副國務卿藍道赴帛琉出席太平洋島國論壇（PIF）夥伴對話會議時宣布，將向太平洋島國提供逾1.5億美元的支持；美國也將攜手台灣等夥伴，共同支持帛琉發展一座全新且現代的醫院設施，及協助推動飲用水採樣計畫。

中國在太平洋地區勢力擴張之際，美國國務院發布新聞稿表示，「美國是一個太平洋國家」，對太平洋島國安全與繁榮的承諾堅定不移，這也是「美國優先」外交政策的核心支柱之一。

國務院指出，副國務卿藍道（Christopher Landau）1日在帛琉舉行的太平洋島國論壇夥伴對話會議上，宣布美國將向太平洋島國提供超過1.5億美元的支持，同時宣布由美國資助的全新太平洋島國計畫與投資。

國務院列出多項美國將在太平洋地區推出的計畫，涵蓋能源安全、關鍵基礎設施、商業外交、可信賴的數位科技、執法合作與海上安全、深化科學與技術合作等領域，其中包括和台灣合作推動的計畫。

根據國務院資料，美國、澳洲、日本、紐西蘭、韓國及身為帛琉關鍵夥伴的台灣，將共同支持發展與營運一座全新且現代的醫院設施，這項計畫須視可行性評估結果而定，以確保能滿足帛琉人民長期健康和基礎設施的需求。

另外，資料顯示，美國環境保護署（EPA）將與台灣合作，協助帛琉對當地飲用水源及水井進行全面性的飲用水採樣計畫。這項計畫還將為帛琉的飲用水操作人員及環境實驗室監管人員提供培訓，以傳授正確的採樣與物流技術。

國務院表示，美國持續參與太平洋島國論壇，反映其將太平洋島國視為印太地區關鍵要角的重視。「當太平洋島國穩定、安全與繁榮時，美國也是如此」，華府正將商業外交列為優先事項，並重新調整在太平洋地區的對外援助計畫。

此外，外交部長林佳龍於8月27日至9月3日率團赴帛琉，出席太平洋島國論壇峰會相關活動，並與台灣在太平洋地區的友邦及其他友盟國家代表團進行場邊交流。

PIF共有18個成員國，其中包括帛琉、馬紹爾群島和吐瓦魯3個台灣友邦。