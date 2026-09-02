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美「街頭頑童」受洗 直言：沒有上帝很空虛

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
美國知名男團「街頭頑童」成員唐尼華伯格與妻子珍妮麥卡錫近日公開受洗，正式宣布歸信耶穌基督。（Photo from Donnie Wahlberg Facebook）
美國知名男團「街頭頑童」成員唐尼華伯格與妻子珍妮麥卡錫近日公開受洗，正式宣布歸信耶穌基督。（Photo from Donnie Wahlberg Facebook）

美國知名男團「街頭頑童」成員唐尼華伯格與妻子珍妮麥卡錫近日公開受洗，正式宣布歸信耶穌基督。儘管擁有事業成功與美滿家庭，華伯格坦言過去長年試圖依靠個人力量掌控一切，直到意識到內心的空虛，才決定放手尋求信仰的指引。

臣服基督公開受洗

基督郵報》報導，現年五十七歲的唐尼華伯格在生日回顧影片中，首度公開了他與妻子珍妮麥卡錫完成受洗的畫面。華伯格感性表示，過去一年來上帝不斷重塑他的心靈、生活和信仰順序，雖然不知道沒有耶穌自己會何去何從，但確信未來只要與神同行，一切榮耀皆歸於上帝。

事實上，這對好萊塢夫妻檔近月來頻繁公開分享信仰轉變的歷程。麥卡錫過去受家庭背景影響，近期也在經歷人生動盪後選擇完全臣服於信仰，並指出身邊有越來越多人開始關注並重新連結屬靈生活。

事業圓滿內心空虛

基督教廣播網》報導，華伯格坦言自己在演藝事業順遂、家庭生活圓滿的情況下，外表看起來無懈可擊，內心卻始終伴隨著一股無法填補的空虛感。他指出，過去近四十年來，以為能憑一己之力處理所有挑戰，最終才明白若沒有上帝，自己根本無法獨自承受。

如今，華伯格家族包含其影星弟弟馬克華伯格等成員，均長期公開談論信仰對人生的改變。華伯格認為，過去在演藝圈與家庭中所經歷的掙扎與修補過程，都是上帝為他安慰人所作的預備，未來將持續以信仰邁向新的人生階段。

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