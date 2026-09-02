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川普提名高雄出任海軍部長 促國會儘速通過

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國總統川普1日宣布，將提名海軍代理部長高雄為正式部長。高雄2024年7月出席共和黨全國代表大會發表演說。美聯社
美國總統川普1日宣布，將提名海軍代理部長高雄為正式部長。高雄2024年7月出席共和黨全國代表大會發表演說。美聯社

美國總統川普今天宣布，將提名海軍代理部長高雄為正式部長。就在美伊戰爭期間部分水兵承受極大勤務壓力、引發外界關切之際，川普提名這名具備實戰經驗的海軍老兵。

美聯社報導，高雄（Hung Cao）曾是難民，幼年時從越南移居美國。他在海軍服役25年，曾任特種作戰官，並隨海豹部隊（SEAL）及特戰部隊赴伊拉克、阿富汗等地服役。高雄自前部長費倫（John Phelan）4月底卸任後即代理現職。相較於無軍職或國防文官背景的費倫，高雄具備豐富的軍旅經驗。

川普在社群媒體發文說：「我很榮幸提名一位真正的戰士。」他並敦促聯邦參議院「盡快通過這位戰士的任命」。

高雄也透過社群媒體表示，能夠帶領「海軍與海軍陸戰隊的偉大戰士團隊，是此生最大的榮耀」。

這項人事提名發布之際，國會民主黨人及外界正質疑川普過度調度海軍資源。以支援美伊戰爭的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）為例，部署期已長達9個月，創下海軍艦艇連續在海上執勤的紀錄。

外界對林肯號狀況的疑慮持續升高，主因是有報導指出，長期部署期間船員心理健康惡化，艦上糧食與衛生用品等物資也出現短缺。

高雄在擔任代理部長前曾任海軍副部長。他獲提名之際，美軍高層正值人事動盪，例如陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）日前提出辭呈，外界普遍認為他與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）關係緊張是主因。

川普 高雄 海軍

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