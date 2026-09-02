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美郵政當局限縮郵寄投票 吹哨者：恐作廢數千選票

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

一名吹哨者向美國國會爆料，美國郵政管理局（U.S. Postal Service）正推動一項限縮郵寄投票的計畫，恐導致數以千計的合法選票遭到作廢。

路透社報導，民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）要求美國郵政管理局局長史丹納（David Steiner）針對這項指控回答問題並提供文件，內容詳述「美國郵政管理局涉嫌干預11月期中選舉的非法陰謀。他們的系統注定失敗，並危及數以百萬計透過郵寄投票美國人的投票權」。

布魯門塔指出，據報郵政管理局還實施了一項「不切實際的零容錯率標準，恐導致大量選票遭到駁回，且完全沒有申訴機會」。

據法新社報導，這項由布魯門塔今天公布的爆料內容，形容這項計畫「隱密、倉促、混亂且漏洞百出」，並警告測試不足可能導致「災難性失敗」。

美國郵政管理局未立即置評。

布魯門塔援引吹哨者的說法提出一個假設案例，表示如果某州將一批1萬張選票送交郵政管理局，而郵政管理局因為「有人最近婚後改名或搬家」無法比對其中一張選票，「那麼郵政管理局也會拒絕寄送其餘9999張選票」。

美國總統川普今年3月指示國土安全部向各州傳送合格選民名單，並要求司法部優先調查起訴將選票發給被認定為「不合格」選民的州與地方選務官員。

這項命令也要求郵政管理局僅寄送選票給各州核准的郵寄投票名單選民。

美國最高法院上週解除了一項阻擋川普政府落實限制郵寄選票行政命令的法院禁令。不過由於另一項阻擋計畫核心部分的個別禁令依然有效，這項行政命令的後續發展仍充滿變數。

這名匿名聯邦官員指控，儘管法院已下達命令，阻擋川普對郵寄投票實施聯邦新管制的核心部分，郵政管理局仍持續研發這套系統。

儘管選民舞弊的情況相當罕見，川普仍矢言要在期中選舉前於全美全面廢除郵寄投票，且長期質疑這種投票方式的安全性。不過，川普本人過去也曾多次以郵寄方式投票。

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