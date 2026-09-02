美國「中西部議會聯合會」通過友台決議 支持避免雙重課稅協定

駐芝加哥辦事處今天表示，美國「中西部議會聯合會」第80屆年會通過友台決議案，強調台美共享價值，並支持台美簽署避免雙重課稅協定、供應鏈整合，以及支持台灣參與國際社會。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處發布新聞稿表示，美國「中西部議會聯合會」（MLC）年會於8月30日至9月2日於明尼蘇達州首府聖保羅（St. Paul）市召開，並於9月1日正式通過友台決議案。

辦事處指出，該項決議文表示，台美奠基共享民主自由價值，共創繁盛之貿易關係及增進供應鏈整合，美國現已超越中國成為台灣最大貿易夥伴，台灣也是美國第4大貿易夥伴。在美台對等貿易協定的架構下，台灣推動民主與友善貿易夥伴之間歷史性的供應鏈整合，系統性多元化佈局製造業。

決議文讚揚，台灣企業承諾對美投資2500億美元，從根本上加速了美國先進製造業的復興，同時鞏固自身技術領先地位與雙方的經濟安全。

此外，辦事處表示，該決議肯定台灣致力推動台美避免雙重課稅協定（ADTA），也持續支持台灣有意義參與國際組織。