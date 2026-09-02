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時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

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時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國紐約時報廣場8月31日下午發生隨機砍人，49歲凶嫌在人來人往的鬧區接連刺傷2名路人，造成1死1傷。新華社
美國紐約時報廣場8月31日下午發生隨機砍人，49歲凶嫌在人來人往的鬧區接連刺傷2名路人，造成1死1傷。新華社

美國紐約時報廣場8月31日下午發生隨機砍人，49歲凶嫌在人來人往的鬧區接連刺傷2名路人，造成1死1傷。死者身份曝光是美國銀行副總皮亞琴蒂，因腹部中刀身亡。年僅32歲的她5個月前才生下女兒，剛結束產假、復工第一天下班回家途中遭逢橫禍。

綜合紐約時報與紐約郵報報導，皮亞琴蒂（Erin Piacenti）當天下班後步行經過曼哈頓西41街、時報廣場一帶，49歲凶嫌西斯內羅斯（Pamela Cisneros）突然上前，以廚房刀具刺中她腹部。皮亞琴蒂隨即被送往貝爾維尤醫院搶救，但最終宣告不治。此前西斯內羅斯還刺傷一名68歲、來自羅德島州的男子坎恩（Tak Kam）。

警方表示，目前看不出凶嫌與兩名被害人彼此認識，案件疑似屬隨機攻擊，犯案動機仍待釐清。

皮亞琴蒂才剛展開人生新階段，卻遭遇橫禍令親友與同事難以接受。她與同為福坦莫大學法學院（Fordham Law School）畢業的丈夫法蘭克（Frank Piacenti）2024年8月結婚，近期才慶祝結婚2周年，5個月前迎來女兒出生。

令人鼻酸的是，她遇害前4天還在社群平台分享一家三口的照片，感謝過去5個月能休產假陪伴女兒，也提到女兒剛完成受洗，一家人近來曾前往紐澤西州長灘島、緬因州與羅德島州旅行。

根據報導，皮亞琴蒂在美國銀行擔任副總，任職於業務遴選與利益衝突團隊約18個月。

美國銀行全球企業暨投資銀行部總裁科德（Matthew Koder）在內部信中表示，皮亞琴蒂的離世令許多同事深受打擊，直言這起事件「令人難以接受，也令人心碎」。

皮亞琴蒂畢業於賓州大學，主修政治學，在校期間曾參加阿卡貝拉合唱團；2016年畢業後進入福坦莫大學法學院，2021年以優異成績畢業，並以優異成績獲選加入全美法律學術榮譽組織。她曾在美國職棒大聯盟擔任法律實習生，也曾任職知名律師事務所Davis Polk & Wardwell，之後轉往美國銀行發展。

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