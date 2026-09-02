越南難民出身！川普提名高雄出任美國海軍部長

美國海軍研究協會新聞報導，美國總統川普9月1日宣布，提名代理海軍部長高雄出任海軍部長一職。美國海軍正處多事之秋，正因應持續延燒的伊朗戰爭及對伊朗港口的海上封鎖，也面臨中國海軍實力持續擴張帶來的挑戰。

川普在自家平台真實社群發文表示：「非常高興提名一位真正的戰士高雄（Hung Cao）出任新一任海軍部長。」他盛讚高雄是領導美國海軍與陸戰隊的不二人選，能確保兩支部隊持續成為全球最強悍、最精銳的戰力。

川普並喊話參議院盡快確認高雄的人士任命，讓他延續過去4個月的工作。

海軍前部長費倫（John Phelan）4月遭撤職後，由海軍二號文職官員高雄接任代理部長。政治新聞網Politico 4月報導曾引述4名知情人士說法，高雄憑藉對造艦事務的快速掌握與去年海軍高層異動後的危機應對，在五角大廈內部建立起相當程度的信譽。

越南裔的高雄幼年時以難民身分從越南移居美國，1996年畢業於美國海軍官校，之後在海軍服役超過20年，曾派駐伊拉克、阿富汗及索馬利亞等地。他也是前特種作戰軍官，服役期間曾任爆炸物處理及潛水軍官，最終以海軍上校軍階退役。

退役後，高雄曾以共和黨籍身分兩度在維吉尼亞州角逐國會席次，2022年參選聯邦眾議員、2024年轉戰聯邦參議員，但均未當選。他在競選期間以黨派立場鮮明著稱，被認為與川普部分最具爭議的政策步調一致。

高雄掌理海軍部期間，將造艦列為施政重點，並積極支持改善水兵生活品質的相關措施。近期航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）因支援伊朗戰事，在中東執行創紀錄的長期部署，官兵生活狀況引發高度關注。高雄8月曾與艦上官兵家屬會面，聽取他們對艦上生活條件惡化及水兵福祉的憂慮。