美國推「鑄造學校」培訓製造業人才 美台日韓企業領袖授課

美國國務院今天表示，川普政府將於本週稍晚啟動「鑄造學校」（Foundry School），培訓重建美國製造業所需人才，這項計畫由史丹佛大學等8所美國大學提供講座，由來自美國、韓國、日本、台灣及印度的企業領袖授課。

國務院發布新聞稿表示，川普政府將於3日啟動國家級計畫「鑄造學校」，以培訓重建美國製造業所需的企業家、工程師、技術人員及產業領袖。美國副總統范斯（JD Vance）當天將出席活動。

「鑄造學校」是國務院「矽盛世」（Pax Silica）倡議旗下的計畫之一。「矽盛世」是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保人工智慧（AI）供應鏈安全。

國務院指出，川普的再工業化議程已為美國本土帶來數兆美元的工業投資，「鑄造學校」將專注於將這些投資轉化為就業機會。預計到2033年，美國製造業在半導體、國防、能源等領域將需要約380萬名專業技術人才，「鑄造學校」計畫將以美國勞工為優先，讓他們具備製造業工作崗位所需的技能，並在關乎國家經濟安全的關鍵產業中建立職涯發展。

「鑄造學校」先前由國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）於6月在華府舉行的「矽盛世」峰會上宣布。國務院說，這項計畫為和史丹佛大學合作的勞動力發展夥伴關係，核心為史丹佛為美國學生開發的先進製造業課程，並由史丹佛合作的7所大學提供講座。

國務院表示，這7所大學分別為亞利桑那州立大學、喬治亞理工學院、俄亥俄州立大學、賓州州立大學、辛辛那提大學、堪薩斯大學及范德比大學。在這8所校園中，「鑄造學校」計畫將舉辦17場系列講座，每場由先進製造企業的創辦人與執行長授課。

國務院指出，這些企業領袖來自美國及「矽盛世」參與方，包括韓國、日本、台灣與印度，授課內容涵蓋建立與營運世界級製造企業需要的各項要素。

根據國務院網站資料，目前有超過20個經濟體加入「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration），包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國及歐盟等。

台灣作為台積電所在地，以非簽署方身分表態支持「矽盛世」倡議。