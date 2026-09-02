川普簽令更名 蘋果地圖安大略湖改名為美國湖

蘋果公司（Apple Inc.）在蘋果地圖（Apple Maps）網頁版中，根據美國總統簽署的行政命令，將「安大略湖」（Lake Ontario）改名為「美國湖」（Lake America）。

路透社報導，Alphabet於8月29日決定在谷歌地圖（Google Maps）美國用戶版為安大略湖更名後，Apple今天也跟進更改湖名。

蘋果證實，隨著美國地理名稱資訊系統（U.S. Geographic Names Information System）完成安大略湖更名後，美國用戶將看到「美國湖」這個名稱。

加拿大用戶將持續看到安大略湖，全球其餘地區的用戶則會同時看到這兩個名稱，這與川普將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America）後，蘋果所採取的做法相同。

這些地名變更反映出，隨著川普政府施壓美國科技公司遵守遭盟友與國際機構拒絕的行政命令，這些公司如何被捲入地緣政治紛爭。

川普對北美五大湖之一安大略湖發布的行政命令，僅適用於美國聯邦對這座湖泊的稱呼，並不規範加拿大、國際機構或其他組織如何稱呼安大略湖。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調發現，大多數的美國民眾反對川普上週對加拿大進口商品加徵關稅的舉動，以及他將安大略湖更名為「美國湖」的命令。

在川普發布這項行政命令的數小時內，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與民主黨籍紐約州長侯可（Kathy Hochul）皆表示，他們不會更改這個擁有400多年歷史的湖名。紐約州在美國境內與安大略湖接壤。

安大略湖約有52%的水域面積位於加拿大，其餘部分則屬於紐約州。

自2025年初以來，川普多次嘲諷加拿大應成為美國第51州，這個想法遭加拿大領導人斥之為荒謬。

川普也在2025年1月下令將墨西哥灣更名為美國灣，而Google與蘋果隨後也修改地圖應用程式，為美國用戶呈現地名變更。