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遭對手勒索退選？已婚女書記官接吻7旬市長畫面曝光 她怒發聲澄清

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名已婚書記官艾莉絲・霍芬伯格近日被爆與當地市長史蒂芬・蘭德克在辦公室內短暫親吻。示意圖／AI生成
美國一名已婚書記官艾莉絲・霍芬伯格近日被爆與當地市長史蒂芬・蘭德克在辦公室內短暫親吻。示意圖／AI生成

美國伊利諾州一名已婚女政治人物日前被曝光與當地70歲市長在辦公室內親吻的監視器畫面，她聲稱這只是同事間輕鬆、友善且「沒有浪漫意味」的互動，並指控政治對手以公開影片威脅自己退出選戰，讓原本的親吻事件進一步演變成政治攻防。

外媒《Daily Mail》報導，現年51歲的霍芬伯格目前正以民主黨身分競選庫克郡委員。該事件發生於7月13日，當時70歲的當地市長蘭德克（Steven Landek）與霍芬伯格（Elyse Hoffenberg）在辦公室內交談。監視器畫面顯示，兩人看起來有說有笑，幾秒後蘭德克轉身面對霍芬伯格，雙手扶住她的臉，並在她嘴唇上親了一下，整個過程約2秒，之後兩人繼續交談並離開畫面。

霍芬伯格事後表示，蘭德克親吻她後，她立即告訴對方這個舉動「不恰當且不專業」，而蘭德克也隨即道歉。她則強調，影片本身缺乏完整背景，不能單從畫面判斷事件性質，並形容當時只是「輕鬆、友善且沒有浪漫意味的同事互動」。

霍芬伯格如今將事件焦點轉向選舉攻防，指控與她競爭庫克郡委員席次的共和黨候選人莉茲・戈爾曼（Liz Gorman）試圖利用這段影片打擊她的選情。霍芬伯格聲稱，政治對手曾向她表示，只要她退出競選，就不會公開這段影片，因此她認為自己遭到「勒索」。她表示，自己不會因此受到威脅，仍將繼續競選。

不過，戈爾曼否認相關指控，強調自己「絕對沒有勒索」，也從未與霍芬伯格或其競選團隊討論此事，更沒有要求對方以任何條件換取自己不公開影片。

據了解，起初是戈爾曼提出的資訊自由法（FOIA）申請。她原先要求取得7月6日至20日、每天下午1時至8時之間，書記官辦公室內多支監視器拍攝的所有畫面。霍芬伯格認為這項要求涉及超過100小時的影像，負擔過重，因此要求對方縮小範圍。

戈爾曼隨後重新提出申請，將範圍縮小至7月13日下午5時至7時，以及7月16日下午4時30分至7時的畫面。霍芬伯格則表示，自己對戈爾曼能如此精準掌握時間感到疑惑，因此懷疑有人未經授權取得相關監視器影像。

霍芬伯格進一步指控，同為民主黨籍的萊昂斯鎮主管克里斯・蓋蒂（Chris Getty）可能涉及將影片資訊提供給戈爾曼。她聲稱，負責管理監視器系統的人員告訴她，蓋蒂曾下載戈爾曼申請時間範圍內的5段錄影，因此她已向伊利諾州總檢察長辦公室提出申訴，要求調查是否存在影像外洩問題。

不過，蓋蒂也否認相關指控，表示自己從未向戈爾曼洩漏任何資訊。隨著事件持續延燒，當地3名鎮議員原本還要求召開緊急會議，討論是否針對監視器使用、騷擾以及政治性騷擾等指控展開獨立調查，但會議最終在召開當天上午臨時取消，原因目前並不清楚。

美國 監視器

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