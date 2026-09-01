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美國大峽谷暴洪增至2死 僅剩1人仍失聯

中央社／ 大峽谷村31日綜合外電報導
美國大峽谷日前發生暴洪，國家公園巡警今天表示，這起事件死亡人數增至2人，失蹤人數降至1人，先前一度失聯的10多人均已成功取得聯繫。 法新社
美國大峽谷日前發生暴洪，國家公園巡警今天表示，這起事件死亡人數增至2人，失蹤人數降至1人，先前一度失聯的10多人均已成功取得聯繫。 法新社

美國大峽谷日前發生暴洪，國家公園巡警今天表示，這起事件死亡人數增至2人，失蹤人數降至1人，先前一度失聯的10多人均已成功取得聯繫。

美國最受歡迎觀光景點之一的大峽谷（Grand Canyon）8月29日發生暴洪，席捲光明天使峽谷（Bright Angel Canyon）和幻影牧場（PhantomRanch）一帶。

法新社報導，目前已知有2名男性在這場突發洪災中喪生，搜救隊進入現場後已尋獲2人遺體。外界原本擔心可能有更多人遭洪水沖走。

不過，美國國家公園管理局（National Park Service）官員布萊克（Dave Black）今天晚間表示，目前已知進入峽谷的人員幾乎全數尋獲，「目前就我們所知，只有1人仍下落不明」。

布萊克表示，隨大規模搜救行動展開，昨天和前天共救出82人，巡警也清查國家公園的露營許可證系統，以確認災難發生時可能身處現場的人員。

他說：「他們比對了許可證、車牌等各項既有資訊，並與家屬聯繫確認，確保這些人都已安全脫困。」

失聯 美國 洪災 國家公園 失蹤

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