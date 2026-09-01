傳赫格塞斯有意角逐2028總統 川普：現在談為時過早

美國總統川普今天告訴記者，現在討論他的接班人「為時過早」，未正面回應戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）可能在2028年參選總統的話題。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，赫格塞斯曾與親信私下討論參選總統的可能性。被問及此事時，川普表示，赫格塞斯「表現非常出色，但現在討論這件事為時過早」。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，「我們得先度過期中選舉。」

「我敢打賭，有很多你們不知道的人正在考慮這件事。目前他（赫格塞斯）一心只想著軍隊，還有如何照顧軍隊。」

川普所屬的共和黨正力拚在11月期中選舉守住對美國國會參眾兩院的控制權。

赫格塞斯曾在美國陸軍國民兵服役，也是前福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目主持人。他本月在政治氣氛濃厚的愛荷華州博覽會（Iowa State Fair）為共和黨候選人助選。針對自己有意角逐2028年總統大位的報導，他上週在社群媒體發文澄清，報導內容「百分之百是假的」。

川普受到總統任期不得超過兩任的限制，目前尚未指定接班人，以在他2029年卸任後領導「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）運動。副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（MarcoRubio）的支持者都曾鼓勵他們參選。