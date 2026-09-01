快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

傳赫格塞斯有意角逐2028總統 川普：現在談為時過早

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國國防部長赫塞斯。路透
美國國防部長赫塞斯。路透

美國總統川普今天告訴記者，現在討論他的接班人「為時過早」，未正面回應戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）可能在2028年參選總統的話題。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，赫格塞斯曾與親信私下討論參選總統的可能性。被問及此事時，川普表示，赫格塞斯「表現非常出色，但現在討論這件事為時過早」。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，「我們得先度過期中選舉。」

「我敢打賭，有很多你們不知道的人正在考慮這件事。目前他（赫格塞斯）一心只想著軍隊，還有如何照顧軍隊。」

川普所屬的共和黨正力拚在11月期中選舉守住對美國國會參眾兩院的控制權。

赫格塞斯曾在美國陸軍國民兵服役，也是前福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目主持人。他本月在政治氣氛濃厚的愛荷華州博覽會（Iowa State Fair）為共和黨候選人助選。針對自己有意角逐2028年總統大位的報導，他上週在社群媒體發文澄清，報導內容「百分之百是假的」。

川普受到總統任期不得超過兩任的限制，目前尚未指定接班人，以在他2029年卸任後領導「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）運動。副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（MarcoRubio）的支持者都曾鼓勵他們參選。

川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美陸軍部長德里斯科提辭呈 傳與赫格塞斯關係緊張

Axios：川普擬在荷莫茲海峽有限度打擊伊朗 防止重建軍力

川普心海底針？暗示爭取第3任期又談離開白宮生活 疑「給自己留退路」

紅州民主黨參選人 切割拜登、賀錦麗求勝選？

相關新聞

大峽谷暴洪2死、14失聯 德州醫生圓夢之旅遇劫 氣象預報：暴雨恐再釀災

大峽谷(Grand Canyon)8月30日遭遇嚴重暴洪(flash flood)襲擊，救援人員已尋獲至少兩具遺體。氣象預報員8月31日警告，由於暴雨持續籠罩峽谷，恐將再次引發暴洪。

川普擬收緊H-4工卡 中國及印度籍H-1B家庭最受衝擊

根據國土安全部(DHS)/移民局(USCIS)在聯邦監管議程中列出的長期行動提案，DHS正考慮推翻歐巴馬政府於2015年推出的H-4工作許可(Employment Authorization Document，EAD)政策。當初推出這項措施，主要是因應印度、中國等就業移民排期嚴重積壓，希望讓部分H-1B持有者的配偶在等待職業移民綠卡期間，可以合法工作、減輕家庭經濟壓力。一旦此政策落實，印度及中國籍H-1B家庭，恐將受到最大衝擊。

傳赫格塞斯有意角逐2028總統 川普：現在談為時過早

美國總統川普今天告訴記者，現在討論他的接班人「為時過早」，未正面回應戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）可能在2...

5000多駕駛英文考試不及格仍發照 逾110家商業駕校被令關閉

運輸部長達菲(Sean Duffy)8月31日宣布將關閉全美110多家商業駕駛學校，理由是該些學校發執照給英文考試ELP (English language Proficiency)不及格的駕駛員。

還想看梅西踢球英姿？快來北美邁阿密國際

梅西(Lionel Messi)本周宣布退出阿根廷國家隊，結束其輝煌的國際生涯。目前梅西仍與邁阿密國際(Inter Miami)有合約至2028年，但他的退休決定已引發外界對他是否會走完合約的疑問。

川普又贏了 最高法院裁定：白宮宴會廳可續建 首席大法官提異議

最高法院31日以5票對4票裁定，在相關訴訟持續進行期間，白宮可以繼續興建宴會廳。首席大法官羅伯茲(John Roberts)公開反對最新裁決，但多數大法官認為非營利組織「國家歷史保存信託基金會」(National Trust for Historic Preservation)很可能根本沒有挑戰這項計畫的法律權利。這是川普又一勝利，以史無前例的行政權力，按他的心意重塑首都。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。