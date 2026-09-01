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川普的無人機先生走人！美陸軍部長德里斯科辭職 與赫塞斯內鬥數月

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年6月10日在北卡羅萊納州布拉格堡波普陸軍機場發表談話，陸軍部長德里斯科（左）在旁觀看。美聯社
美國總統川普2025年6月10日在北卡羅萊納州布拉格堡波普陸軍機場發表談話，陸軍部長德里斯科（左）在旁觀看。美聯社

華爾街日報與CNN 8月31日報導，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與國防部長赫塞斯就陸軍發展方向及多名高階軍官遭撤換等問題，歷經數月關係緊張後，已向總統川普遞交辭呈，預計未來幾天離開五角大廈。

一名消息人士向CNN表示，鑑於德里斯科與赫塞斯關係緊張，他決定辭職並不令人意外。另一名知情人士透露，德里斯科在辭呈中提到對政府推動陸軍轉型與戰備工作的疑慮，尤其是赫塞斯開除負責相關工作的將領，阻礙了這些努力。一名陸軍官員則表示，德里斯科與川普談過陸軍現況後遞交辭呈。

德里斯科是陸軍退伍軍人，與副總統范斯是耶魯法學院同窗及多年好友，也與川普關係密切。川普2025年曾點名他協助說服烏克蘭重返談判桌、與俄羅斯談判。此外，德里斯科與4月遭赫塞斯開除的前陸軍參謀長喬治（Randy George）關係密切，兩人都推動陸軍採用新科技，並提高對戰場威脅的適應能力。

不過，外界早已盛傳德里斯科將離職。多名消息人士先前向CNN表示，赫塞斯幾乎從任期一開始就不信任身邊的文職及軍職官員，並懷疑他們的忠誠。赫塞斯與德里斯科的衝突更是任內最突出的內鬥之一，往往與德里斯科和范斯關係密切有關。CNN曾報導，赫塞斯認為德里斯科藉由與白宮的關係繞過他行事。

赫塞斯曾在陸軍國民兵服役近20年，對陸軍及領導層格外關注，上任後已開除或迫使喬治等多名陸軍重要領導人離職。美國陸軍歐洲暨非洲司令多納休（Gen. Christopher Donahue）也因赫塞斯遲遲未提名他擔任新職而卸任，並於上周正式退役。

相較之下，德里斯科與喬治的重點大多放在陸軍兵力與裝備現代化。德里斯科大量投入無人機技術相關工作，川普甚至稱他為「無人機先生」（drone guy）。隨著德里斯科離職，陸軍將沒有經參議院確認的最高層文職或軍職領導人。

赫塞斯 無人機

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