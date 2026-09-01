紐約時報廣場爆隨機砍人！女子1死1傷 凶嫌揮雙刀遭警擊斃

美國紐約市時報廣場8月31日發生隨機持刀攻擊，一名49歲女子刺傷兩人，其中一名女子死亡，凶嫌隨後遭警方開槍擊斃。

美聯社報導，事件發生在紐約市警察局（NYPD）一處分局旁，就在每年舉辦跨年夜水晶球降落活動的時報廣場一號大樓（One Times Square）外，也是紐約遊客最多、警力部署最密集的地點之一。

警方表示，凶嫌來自皇后區，她從購物袋拿出兩把刀，先刺中一名剛走出地鐵站、正與妻子等候過馬路的68歲男子腹部，幾秒後又刺傷一名32歲女子腹部。兩人送醫後，女子死亡，男子情況穩定。警方未說明兩人是遊客或當地居民。

社群媒體流傳影片顯示，至少10名警員包圍手持兩把大型廚刀的女子。紐約市警察局長蒂池（Jessica Tisch）表示，警員試圖勸她放下刀，但女子回答：「我什麼都不會放下，我寧願殺了你們兩個。」

警員勸說數分鐘後使用電擊槍（Taser），但未能使女子失去行動能力。影片顯示，她揮舞刀快速走向警員，兩名警員隨即開槍。女子倒地後被上銬，警員隨後為她急救。

蒂池形容，這是「極度危險的情況」，就發生在有「世界十字路口」之稱的時報廣場核心地帶。她說，凶嫌在2018年和2019年曾有「紐約市警察局記錄在案的心理健康病史」，但沒有被捕紀錄。

蒂池表示，目前沒有證據顯示這是恐怖攻擊。警方仍在調查案情，將待通知近親後才公布受害者姓名。