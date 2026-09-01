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川普力挺建造AI資料中心 稱中國樂見全美抵制運動
美國總統川普今天發文，抨擊反對人工智慧（AI）資料中心的人士，還說AI領域主要競爭對手中國對於全美各地日益高漲的抵制資料中心運動「再高興不過了」。
法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「美國各地社區若不想要資料中心，唯一理由就是他們想讓自己最終變得落後和貧窮。」
川普表示：「如果他們期望變得成功與富裕，享受更低稅負及更多就業機會，那就讓資料中心主導吧。」
他也指出：「若我們殺死下金蛋的鵝，那只能怪你們自己了。」
川普更提到：「中國對於這場反資料中心運動再高興不過了。事實上，他們不敢相信這種事情正在發生！」
先前有部分媒體報導指稱，中國可能試圖煽動全美各地民眾反對建設資料中心，美國國會的一個委員會正要求對此事展開調查。
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