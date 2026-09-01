美國大峽谷暴洪 已知1死15失蹤

全球知名景點之一的美國大峽谷八月廿九日因降下暴雨而引發暴洪。美國國家公園管理局（ＮＰＳ）翌日聲明，發現一名四十六歲男性的遺體，還有約十五人失蹤。去年共約四四三萬人次的遊客造訪大峽谷。

八月廿九日突發的洪水侵襲大峽谷的「光明天使（也有譯為明亮天使）峽谷」及「幻影牧場」一帶，數十人被迫撤離，大峽谷內唯一供應遊客與居民的輸水管線也受損。

根據上述聲明，八月卅日晚間在美國亞利桑那州北部的科羅拉多河水域、靠「水晶急流」處，發現一具男性遺體，但並未提供其他資訊。

遊客拍攝的影片，可見泥濘的洪流衝過步道和橋下，造成河水高漲與樹幹及雜物順流而下，並傳出轟隆轟隆的巨響。

ＮＰＳ說，正和亞利桑那州當局合作撤離人員，並搜尋失蹤者；失蹤者也從一開始的廿多人減至約十五人。

美國猶他州立大學主任施密特指出，「這又再提醒我們，大峽谷的地貌有多變化莫測而且活躍」。

美國國家氣象局（ＮＷＳ）專家約翰德羅提到，在當地地勢陡峭且落差大的岩石區域，約半小時內雨量就達到約一點二七公分至二點五四公分。