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暴洪席捲美國大峽谷…尋獲一男遺體、約15人下落不明
美國最受歡迎觀光景點之一的大峽谷（Grand Canyon）昨天發生暴洪，國家公園管理局今天透過聲明表示，已發現一名46歲男性的遺體，另有約15人失蹤。
法新社報導，這次突發性洪水席捲光明天使峽谷（Bright Angel Canyon）和幻影牧場（PhantomRanch）一帶，迫使數十人撤離，並損壞公園內唯一輸水管線。
根據國家公園管理局（NPS）的說法，今天傍晚在亞利桑那州北部的科羅拉多河（Colorado River）水域、靠近水晶急流（Crystal Rapids）的地方，發現一名46歲男性遺體。
健行者拍攝的影片顯示，泥濘洪流奔騰衝過步道及橋下，河水高漲，樹幹與雜物順流而下，現場傳出轟隆巨響。
國家公園管理局表示，正在跟亞利桑那州當局合作撤離人員，並尋找失蹤者。
截至今天上午，已有62人被安全撤離，其他人員預計也將陸續撤離。
管理局也說，失蹤人數已從原先的20多人，下修至15人左右。
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