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暴洪席捲美國大峽谷…尋獲一男遺體、約15人下落不明

中央社／ 洛杉磯30日綜合外電報導
美國最受歡迎觀光景點之一的大峽谷昨天發生暴洪，圖為美國亞利桑那州大峽谷國家公園在遭受一天前的嚴重洪災後的景象。美聯社
美國最受歡迎觀光景點之一的大峽谷昨天發生暴洪，圖為美國亞利桑那州大峽谷國家公園在遭受一天前的嚴重洪災後的景象。美聯社

美國最受歡迎觀光景點之一的大峽谷（Grand Canyon）昨天發生暴洪，國家公園管理局今天透過聲明表示，已發現一名46歲男性的遺體，另有約15人失蹤。

法新社報導，這次突發性洪水席捲光明天使峽谷（Bright Angel Canyon）和幻影牧場（PhantomRanch）一帶，迫使數十人撤離，並損壞公園內唯一輸水管線。

根據國家公園管理局（NPS）的說法，今天傍晚在亞利桑那州北部的科羅拉多河（Colorado River）水域、靠近水晶急流（Crystal Rapids）的地方，發現一名46歲男性遺體。

健行者拍攝的影片顯示，泥濘洪流奔騰衝過步道及橋下，河水高漲，樹幹與雜物順流而下，現場傳出轟隆巨響。

國家公園管理局表示，正在跟亞利桑那州當局合作撤離人員，並尋找失蹤者。

截至今天上午，已有62人被安全撤離，其他人員預計也將陸續撤離。

管理局也說，失蹤人數已從原先的20多人，下修至15人左右。

遺體 美國 洪水

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