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川普心海底針？暗示爭取第3任期又談離開白宮生活 疑「給自己留退路」

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國總統川普經常暗示希望尋求第3個任期，但最近開始談論自己卸任後的生活，似乎流露出連他自己也不太相信能再次參選的跡象。美聯社
美國總統川普經常暗示希望尋求第3個任期，但最近開始談論自己卸任後的生活，似乎流露出連他自己也不太相信能再次參選的跡象。美聯社

美國總統川普經常暗示希望尋求第3個任期，但最近開始談論自己卸任後的生活，似乎流露出連他自己也不太相信能再次參選的跡象。

美聯社報導，川普（Donald Trump）在近期演說中開始談起他2029年1月任期屆滿、離開白宮後的生活。他預測自己會待在家裡，眼看繼任者把他的政績算在自己頭上，而他會因此苦惱煎熬。

川普如今開始願意談論一個沒有他的白宮，是非常顯著的轉變。回溯至他第1個任期期間，以及幾乎是他贏得第2個任期那一刻起，他始終沒有排除入主白宮超過8年的可能性。

然而，他最近在賓州一場造勢集會上說：「不管下一任總統是誰，他都會吹噓自己是多麼傑出的總統，而我會待在家裡心想：『你這傢伙，這是因為我們把事情做好了！』」

一週後在喬治亞州，川普預測自己卸任後會「坐在家裡」。

他還說自己「可能會哭」，並認為民主黨可能重新取得聯邦參議院多數席次，廢除「冗長辯論」（filibuster）規則，讓他們更容易推動重大法案。

接著在密西根州，川普又讓人懷疑他是否真的準備好交出總統大位、搬回佛羅里達州。

川普說：「兩年半後，你們或許會有另一位總統－或許。」他特別強調了這個「或許」。

密西根州立大學（Michigan State University）憲法教授卡特（Brian Kalt）指出：「他的說法前後不一。如此一來，他就可以引用自己說過的話，來支持各種互相矛盾的立場。」

卡特舉例，川普可以主張「我早就表明我不會再參選」，或者，如果他決定再度投入競選，他也能說「我從沒說過我不會再選」。

白宮 川普 報導 美國

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