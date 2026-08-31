台灣去年對美投資創新高！美國在台協會處長谷立言：美台前所未有強健

路透31日報導，美國在台協會處長谷立言31日出席「自由250：半導體人才培育高峰會」表示，美台關係「從未如此強健」，強調台灣也正透過科技投資，協助美國推動再工業化。

在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展揭幕前夕，美國在台協會與台灣教育部、外交部，以及經濟部產業發展署共同舉辦「自由250：半導體人才培育高峰會」（Freedom 250 Workforce First Summit），這是慶祝美國獨立紀念日及美台夥伴關係的「自由250」（Freedom 250）系列活動之一。

谷立言表示：「美國與台灣的關係從未如此強健，尤其隨著雙方在高科技與先進製造領域的合作持續深化。」他並指出，去年台灣對美國的外國直接投資創下歷史新高。

谷立言說：「台灣正協助美國再工業化，從亞利桑那州與德州的投資開始；美國企業也透過在新竹與台北設立據點，持續擴大科技合作夥伴關係。」

路透指出，美國總統川普過去曾數度批評台灣「偷走」美國的半導體產業。台灣政府認為這種說法並不公平，但同時也支持台灣企業增加對美投資。

與谷立言同場出席活動的美國商務部官員則表示，旨在強化美國本土半導體製造的《晶片法案》（CHIPS Act），正「確保美國未來數十年的繁榮與創新」。

美國商務部半導體投資與創新執行主任佛勞恩霍夫（Bill Frauenhofer）表示：「川普總統與本屆政府致力的不只是讓半導體製造回流美國，更要創造美國就業機會，打造能讓我們的國家與人民更加強大的職涯。」