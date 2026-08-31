快訊

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣去年對美投資創新高！美國在台協會處長谷立言：美台前所未有強健

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國在台協會處長谷立言去年6月13日出席國立故宮博物院舉行的紐約大都會藝術博物館新展開幕式上致詞。路透
美國在台協會處長谷立言去年6月13日出席國立故宮博物院舉行的紐約大都會藝術博物館新展開幕式上致詞。路透

路透31日報導，美國在台協會處長谷立言31日出席「自由250：半導體人才培育高峰會」表示，美台關係「從未如此強健」，強調台灣也正透過科技投資，協助美國推動再工業化。

在SEMICON Taiwan 2026國際半導體展揭幕前夕，美國在台協會與台灣教育部、外交部，以及經濟部產業發展署共同舉辦「自由250：半導體人才培育高峰會」（Freedom 250 Workforce First Summit），這是慶祝美國獨立紀念日及美台夥伴關係的「自由250」（Freedom 250）系列活動之一。

谷立言表示：「美國與台灣的關係從未如此強健，尤其隨著雙方在高科技與先進製造領域的合作持續深化。」他並指出，去年台灣對美國的外國直接投資創下歷史新高。

谷立言說：「台灣正協助美國再工業化，從亞利桑那州與德州的投資開始；美國企業也透過在新竹與台北設立據點，持續擴大科技合作夥伴關係。」

路透指出，美國總統川普過去曾數度批評台灣「偷走」美國的半導體產業。台灣政府認為這種說法並不公平，但同時也支持台灣企業增加對美投資

與谷立言同場出席活動的美國商務部官員則表示，旨在強化美國本土半導體製造的《晶片法案》（CHIPS Act），正「確保美國未來數十年的繁榮與創新」。

美國商務部半導體投資與創新執行主任佛勞恩霍夫（Bill Frauenhofer）表示：「川普總統與本屆政府致力的不只是讓半導體製造回流美國，更要創造美國就業機會，打造能讓我們的國家與人民更加強大的職涯。」

谷立言 美國在台協會 對美投資

延伸閱讀

國際半導體產業協會與台灣高等教育國際合作基金會 簽署合作意向書

美國施壓韓企赴美蓋記憶體廠！網怒轟「強盜」：連國內擴產都不行？

去年台美關稅談判…國安局花千萬 會見川普大將哈塞特

輝達投資機器人將上市！能率亞洲押中Agility還要再買2家AI新創

相關新聞

台灣去年對美投資創新高！美國在台協會處長谷立言：美台前所未有強健

路透31日報導，美國在台協會處長谷立言31日出席「自由250：半導體人才培育高峰會」表示，美台關係「從未如此強健」，強調台灣也正透過科技投資，協助美國推動再工業化。

華裔護士下夜班過馬路遭撞亡 肇事駕駛逃逸

紐約市布碌崙(布魯克林)日落公園29日早發生一起致命車禍。一名華裔護士下夜班後剛離開醫院，在一個十字路口遭一輛黑色凱迪拉克撞倒後身亡，肇事車輛逃離。據統計，該僅兩哩長的路段在過去12年內，就曾發生11起肇逃事故。

暴洪衝擊大峽谷 供水管線受損、園區限水禁過夜

美國國家公園管理局今天在聲明中表示，大峽谷國家公園發生暴洪，約15人疑似失聯，洪水也導致供應國家公園遊客及居民用水的唯一...

貝森特：美擬每週祭新制裁 擴大對伊經濟施壓

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，財政部可能每週祭出新的二級制裁措施，以擴大對伊朗的經濟施壓，首...

美國大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

據美國國家公園管理局，大峽谷發生嚴重暴洪，數十人被迫撤離，大量巨石、金屬結構物和其他雜物被沖刷進科羅拉多河，目前正尋求2...

美西乾旱危機 引爆人工增雨成現代淘金熱

美國西部久旱不雨，州政府機關、自來水事業、牧場與滑雪場每年投入的經費已達數百萬美元，只為設法多弄出一些雨和雪。他們押注的是愈來愈多研究所透露的可能性：人工介入，或許真的能從暴風雲裡多擠出一點水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。