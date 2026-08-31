暴洪衝擊大峽谷 供水管線受損、園區限水禁過夜

美國國家公園管理局今天在聲明中表示，大峽谷國家公園發生暴洪，約15人疑似失聯，洪水也導致供應國家公園遊客及居民用水的唯一輸水管線中斷。

綜合法新社和美聯社報導，大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）發生嚴重暴洪，大量巨石、金屬結構物和其他雜物被沖刷進科羅拉多河（Colorado River）。

健行遊客拍攝的影片顯示，泥流沿著步道奔騰而下，穿過人行橋下方，暴漲的河水中還夾帶樹木與其他碎石雜物，伴隨低沉的轟隆聲。

洪水昨天席捲光明天使峽谷（Bright AngelCanyon）和幻影牧場（Phantom Ranch）一帶，國家公園管理局（National Park Service）表示，目前正與亞利桑那州當局合作，撤離民眾並清查失蹤人員。

國家公園管理局稍早表示，據信有超過20人失蹤。

這場突發性洪水始於昨天下午約2時30分，起因是凱巴布高原（Kaibab Plateau）劇烈降雨，國家公園管理局表示，目前尚未傳出有人員傷亡。

截至今天上午，已有62人撤離，其他人也預計將撤離當地。

國家公園管理局警告，明天整天可能出現雷暴和強降雨，恐導致「更多突發性洪水、土石流、落石，以及步道和河流水況改變」。

國家公園管理局在社群媒體X表示，洪水損壞通往大峽谷國家公園的一條重要輸水管線，因此將在遊客最多的區域實施用水限制，並禁止生火，包括木柴及木炭火。

從明天開始，大峽谷國家公園內的旅館及住宿設施將不再接待過夜旅客，公園白天仍維持開放，園方也呼籲全年居住於園區內的居民節約用水。

園方在聲明中表示：「這些措施對確保水資源的安全與永續至關重要。」

大峽谷國家公園表示，包括光明天使營地（BrightAngel Campground）、幻影牧場以及北凱巴布步道（North Kaibab Trail）部分路段等熱門景點今天維持關閉，科羅拉多河的水上活動目前也已暫停。