美主辦G20財長會議惹議 多家美媒遭拒發採訪證

20國集團財長會議31日在美國登場，但近日卻傳出美國財政部禁止紐時、彭博、華爾街日報等多家主流媒體記者入場採訪，挨批損害新聞自由與公眾監督。

法新社報導，美國今年輪值G20主席國，財政部負責主管這場匯聚全球主要經濟體財長與央行官員會議的採訪權限。

但不尋常的是，根據相關媒體與新聞報導，「紐約時報」（The New York Times）、彭博（Bloomberg）與「華爾街日報」（The Wall Street Journal）部分記者未獲發採訪證。

彭博今天表示，他們派駐美國、法國、義大利、日本與中國的記者全數被拒絕入場，財政部並未針對駁回彭博多項採訪申請提出解釋。

彭博發言人表示，拒絕媒體入場採訪「損害新聞自由與公眾監督…我們將持續爭取完整的採訪權限，同時公正準確地報導會議進展」。

「紐約時報」昨天報導，儘管旗下經濟政策線記者擁有多年採訪這類會議的經驗，仍遭排除在外，不過旗下柏林分社主任則獲發採訪證。

紐時發言人指出，這項拒絕採訪的決定「不只是政府又一次試圖打壓獨立新聞，更是公然規避公眾監督的行為」。

美國總統川普（Donald Trump）第2任期內，當局限縮媒體採訪權限，包括美國國防部將新聞辦公室列為機密場所等。

紐時發言人進一步指出：「這次G20財長會議議程涵蓋伊朗戰爭、各項制裁、債券市場與通膨等議題，對全球經濟與美國民眾而言攸關重大。」

財政部發言人表示，這次會議預計將迎來約12個國家、近300名媒體代表，「與會媒體將擁有高度接觸決策官員的機會，而伴隨這項權限而來的，是依循既定新聞專業標準、據實報導的責任。」

這名發言人表示，新聞報導不應以「點閱率、互動率或聳動效果」為優先考量。

針對旗下記者遭拒絕採訪的相關報導，「華爾街日報」並未回應置評請求。