貝森特：美擬每週祭新制裁 擴大對伊經濟施壓

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，財政部可能每週祭出新的二級制裁措施，以擴大對伊朗的經濟施壓，首波鎖定銀行業。

綜合路透社與美聯社報導，美國財政部28日對埃及銀行（Banque Misr）駐阿拉伯聯合大公國分行實施制裁，指控這間銀行涉嫌與伊朗有金融往來。貝森特今天在專訪中表示，下一步可能是將特定金融機構徹底排除在美元金融體系之外。

貝森特在20國集團（G20）財長會議前表示：「你們每週都會看到更多這類制裁行動，我們先從銀行下手，我們要明確告訴這些銀行，持有伊朗資金、援助這個政權是不被允許的。」

貝森特告訴美聯社，這次的制裁行動「如果有必要，將是一場金融暴力…我們正在讓外界知道，我們知道你們是誰，你們自己也心知肚明，而這種行為必須停止。」

貝森特並未透露本週將遭制裁的銀行名稱。

與此同時，美伊緊張情勢今天再度升溫，美軍在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）對伊朗火箭發射器發動打擊，這是雙方一個月來首次軍事行動，打破先前的緩和態勢。伊朗矢言將展開報復。

川普政府將如何處理身為伊朗最大貿易夥伴及原油最大買家的中國，也是另一項焦點。貝森特告訴美聯社，他將在G20會議上與中國官員會談，並表示在制裁北京持續採購伊朗原油一事上，「所有選項都在考慮之列」。

值得注意的是，美國財政部這次也禁止「紐約時報」（The New York Times）、「華爾街日報」（TheWall Street Journal）與彭博（Bloomberg）的部分記者採訪G20會議。

「紐約時報」指出，這「不只是政府又一次試圖打壓獨立新聞報導，更是公然企圖規避公眾監督的行為」。

財政部官員並未說明做出這項決定的原因。貝森特則向美聯社辯稱，這項排除措施「與立場無關」。