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資料中心惹民怨成美國期中選舉黑馬議題 考驗共和黨選情

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

帶動美國人工智慧（AI）熱潮的資料中心計畫，意外成11月期中選舉攻擊目標。電費增加及噪音引發的民怨，已令民主黨人轉為批評科技業大公司，並有愈來愈多共和黨人加入行列。

法新社報導，根據美國媒體引述的行銷數據，今年選戰中，全美至少在18個州有21場選舉的參選人已在電視廣告中提及資料中心，兩黨人數幾乎不相上下。

而根據1家獨立市場研究公司的資料，在提供電網服務的美國聯邦參議院選舉關鍵州俄亥俄州及其他12個州，資料中心的電力需求造成裝置容量成本在1年內暴增93億美元（約新台幣2943億元），漲幅高達174%。

一些美國民選政治人物直到最近還支持以減稅來吸引資料中心進駐，並承諾可創造就業及帶來投資以說服選民。但在民眾對帳單金額不滿之下，加上更廣泛對矽谷不信任的民粹聲浪，令那些人士面臨壓力。

競選連任的共和黨籍德州州長艾波特（GregAbbott）不久前還將德州冠上「AI發展地理中心」之名，如今他已凍結所有新計畫，等待監管機關對電力及供水衝擊進行評估。

住在德州布拉左里亞（Brazoria）的44歲民眾柏奈特（Melissa Burnett）告訴法新社，她所住社區的寧靜去年被一座17MW（megawatt，千瓩）的資料中心打破，她說這座設施的運轉「就像貨運列車不斷朝你駛來」。

而角逐威斯康辛州州長的共和黨人帝芬尼（TomTiffany）今年稍早還稱讚資料中心，並投票支持加快AI基礎建設。如今他卻多次將民主黨對手克勞里（David Crowley）冠上「資料中心克勞里」稱呼，並主張廢除州政府相關稅務獎勵及要求加強監管。

此外在佛羅里達州，共和黨籍州長參選人承諾不會讓民眾受造成水電費上漲的AI設施所苦。在賓州，1名民主黨參選人要求科技公司自行承擔相關費用。

在懷俄明州，共和黨的1名聯邦眾議員參選人推出攻擊矽谷億萬富豪的廣告，促使他在初選中勝出。在密西根州，這項議題也讓1位左派參選人在民主黨初選中擊敗2名人脈更廣的對手。

不過，考驗資料中心政治議題的最尖銳戰場，恐怕是在俄亥俄州。

競選連任的共和黨籍聯邦參議員哈斯提德（JonHusted）面臨民主黨挑戰者布朗（Sherrod Brown）已發布至少4支廣告，批評他在擔任副州長時積極爭取資料中心投資。布朗則承諾，若當選將要求資料中心營運商支付所有用電成本。

參議院內共和黨人士警告，這項議題可能導致哈斯提德丟掉席位。共和黨競選團隊已將資料中心稱為「黑馬議題」，若因此導致敗選，將會造成全美對這項產業的政治支持度降溫。

共和黨 美國期中選舉 美國

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