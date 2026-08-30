別人不要的廢棄倉庫讓他年收430萬元 18歲少年怎麼挖到寶？

摘要 美國18歲少年麥可從10美元標下第一間倉庫起步，將舊物上架轉賣。2025年，他的二手拍賣品牌創造約430萬元營收，更曾從450美元標下的倉庫中挖出名畫，賣得逾百萬元。

別人眼中的垃圾，對他來說卻是「寶藏」！

住在美國紐澤西州、現年18歲的麥可·哈斯克爾（Michael Haskell），從高中就開始穿梭於紐約三州地區（Tri-state area）的各個倉儲區，收購被原主人遺棄的「廢棄倉庫」，並在堆積如山的雜物中「尋寶」轉賣，這項副業也為他帶來可觀的收入。

根據CNBC取得的文件，麥可的二手拍賣品牌「麥可的獨特寶藏」（Mike’s Unique Treasures），2025年創造約13.5萬美元（約合新台幣430萬元）營收；而今年1月到7月中旬，又進帳8.5萬美元。

升學焦慮下 實境秀萌生副業念頭

麥可分享，他從小就會把家裡的舊書放上eBay轉賣，或買進限定款的稀有樂高，等停產後再轉手賺價差。他坦言，自己從小沒有明確的職涯方向，只是「一直覺得，將來我會做自己的事業」。

一次因緣際會下，他看到真人實境節目《倉庫淘寶大戰》（Storage Wars），便萌生複製這種商業模式的念頭。在美國，許多人會租這種自助倉儲，把家中占空間或暫時用不到的東西先放在倉庫裡，打算「過陣子處理」，但放了幾年後，可能因為各種因素欠繳倉儲租金，最後由業者處置或拍賣。

再加上麥可在校成績（GPA）並不理想，在日益激烈的名校申請競爭中，他不斷想著，申請大學時「要怎麼跟別人不一樣」。「我看看周圍，身邊都是拿到GPA 4.0完美成績的人，這讓我有些自卑。」麥可坦承。

而近年美國大學申請人數逐年攀升，像麥可這樣與眾不同的經歷，就顯得格外重要。根據美銀研究所（Bank of America Institute）發布的報告，Z世代正成為新一波創業潮的主力，其創業申請成長率甚至達千禧世代與X世代的2倍以上。這也顯示，在就業市場劇烈變動的時代，創業已成為年輕世代追求財務成長與自我價值的另類賽道。

2024年初，麥可花10美元標下人生第一間廢棄倉庫，並在裡面翻出一支罕見的二氧化碳鋼瓶，轉手以40美元賣出，開啟了這門倉庫淘寶生意。此後，他頻繁的在副業與學業之間奔波，一邊上學，一邊利用週末往返各地區競標倉庫，再將物品分類、運送並上架。

靠「聯想力」判斷寶藏 AI工具輔助淘寶

買下廢棄倉庫就像抽盲盒。因為在標下倉庫前，麥可只能看到賣家提供的少數照片，箱子裡究竟藏著什麼，要等到開箱那一刻才會揭曉，這也是吸引人的一點。不過光靠運氣還不夠，更關鍵的是「聯想力」。

「這不能只看眼前直觀呈現的東西，」他分享，「而是透過各種不起眼的小物件，連結出前倉庫租客的人生軌跡。」舉例來說，倉庫裡若有某間名校的紀念品，本身雖不值錢，卻能推測原主人受過高等教育，間接暗示裡頭可能藏有其他更高價的物件。

為了降低虧損的機率，他經常瀏覽多個廢棄倉儲競標網站，也和朋友合作開發一套AI工具，協助篩選出曾與知名人士有關聯的倉儲單位。

標下倉庫後（出價通常不超過500美元），他會花數小時清空、整理，再把物品運回紐澤西州母親家中，進行分類、上架及存放，直到售出為止。過程中，他也會利用Google智慧鏡頭、ChatGPT等工具，或交叉比對eBay上的類似商品，估算物品行情。

從麥可的eBay店鋪可看出，他的定價邏輯分成2類：一般古著、二手鞋款等日常品項，多落在15至60美元；若鑑定出物品背後藏有故事，例如稀有初版書籍、簽名收藏品，售價便可能超過100美元。

廢棄倉庫藏名畫 轉手拍賣賺逾百萬元

他生涯最經典的一役，發生在事業剛起步時。他花了450美元標下一個曾屬於紐約爭議畫商安德魯·克里斯波（Andrew Crispo）的倉庫。在清理過程中，他赫然發現了超現實主義大師曼·雷（Man Ray）的畫作以及現代主義畫家沃爾特·庫恩（Walt Kuhn）的多幅素描，這些戰利品加總後，最終賣出3.6萬美元（約合新台幣114.7萬元）的高價。

這次意外收穫，不僅讓父母對他的事業刮目相看，更成為支撐他持續投入的動力。他說，此後每次開車前往新標下的倉庫，心裡都會浮現同一個念頭：「這會不會是下一個克里斯波？」

如今，麥可平均每週投入20到25小時經營這門生意。走進母親家中的車庫與長廊，映入眼簾的是滿山滿谷的倉庫戰利品，從古董燈具、手工貓咪木雕，到成堆的黑膠唱片，以及2、3千本各式書籍，家人有時甚至分不清哪些是自家物品、哪些是「戰利品」。

這些物品短則放2週、長則放上2年才會售出，若麥可看到特別喜歡的地毯或燈具，他也會留下自用。

紫心勳章故事 寫進大學申請文書

不過麥可也提到，隨著經驗的累積，他越來越少看《倉庫淘寶大戰》，因為節目呈現的內容，與他實際工作的真實樣貌相去甚遠，他坦言，這背後要做的研究非常多，很多是節目沒有拍出來的。

但正是這段特殊的拾荒轉賣生意，順利幫麥可申請上了位在亞特蘭大的埃默里大學（Emory University），他在大學申請文件中，特別寫下了自己如何在倉庫中發現一枚紫心勳章（Purple Heart，退役美軍傷殘勳章），並試圖物歸原主的奇特經歷，但始終沒有得到回應。至今，他仍未售出這枚勳章，選擇繼續保留著它。

重塑自己對物質與消費的看法

即將展開大學新生活的麥可，豁達地表示，他並不知道未來4年或甚至畢業後，還會不會繼續這份副業。他深知亞特蘭大人口密度不如紐約高，在當地經營這項副業可能會面臨挑戰，因此也開始評估其他可能性，例如經營倉儲設施，或投入房屋轉賣。

不過，無論「麥可的獨特寶藏」能否長久經營下去，這段經歷已徹底改變他看待物品的方式。現在他自己買新東西的頻率變少了，反而更偏好購入年份較久的二手家具與衣物，因為品質往往更耐用。

「特別是在美國，人們真的買了太多不必要的新東西，」他認為，如果一件東西既沒有經濟價值，也沒有情感紀念意義，「那就學會放下它吧。」

資料來源：Mike’s unique treasure、CNBC

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