快訊

演員買台鐵便當驚見「斷頭蟑螂」噁心直吐 同地點去年也發生過

不熟悉租賃車？男撞破中壢停車場 破牆而出 網友：超扯、以為是3D壁畫

65歲男追公車突聽小腿啪一聲腳軟 醫揭退休族運動最容易忽略一件事

聽新聞
0:00 / 0:00

NASA羅曼太空望遠鏡將升空 探索宇宙未解之謎

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）準備於今天發射全新旗艦級太空望遠鏡，展開為期多年的任務，繪製前所未有的宇宙地圖，並為物理學界一些最重大的未解之謎提供新線索。

法新社報導，美國總統川普昨天在德州休士頓NASA總部舉行的典禮上表示，羅曼太空望遠鏡（Roman Space Telescope）旨在以全景視角觀測廣袤的宇宙，「將有助於揭開宇宙的奧秘」。

這座高逾12公尺的頂尖天文望遠鏡，預計於格林威治標準時間11時26分（台灣時間晚間7時26分），搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）從佛羅里達州發射升空。

這座太空望遠鏡歷經逾10年研發，耗資超過40億美元（約新台幣1265億元），以美國先驅天文學家羅曼（Nancy Grace Roman）之名命名，她被尊稱為「哈伯之母」，哈伯望遠鏡也是NASA另一作旗艦級望遠鏡。

哈伯望遠鏡揭示宇宙膨脹速度比過去認為的更快，羅曼望遠鏡則將尋求解開暗物質與暗能量等其他宇宙未解之謎。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）4月向媒體介紹這項計畫時表示：「羅曼望遠鏡將為地球帶來全新的宇宙圖譜。」

羅曼太空望遠鏡視野範圍比哈伯望遠鏡大逾100倍，也明顯比韋伯太空望遠鏡（James Webb）寬廣。羅曼太空望遠鏡預計將歷時100天左右飛抵距離地球150萬公里的觀測點，巡測大片天空。

NASA 太空 宇宙

延伸閱讀

川普：太空不能當第二 簽命令啟動成立美國太空學院

川普推動美國太空學院

MLB／國民隊「台灣日」開球 林琪兒：緊張堪比太空任務

陽明交大SST3、FARCX-1科研火箭升空 雙雙寫紀錄

相關新聞

護安大略湖名 加省長立看板嗆川普「永遠不變」

加拿大安大略省省長福特今天在加拿大湖岸設立巨型看板，以「安大略湖，現在如此，永遠如此」回應美國總統川普將該湖稱為「美國湖...

川普推動美國太空學院

美國總統川普28日簽署行政命令，推動成立「美國太空學院」（U.S. Space Academy），並將它定位為一所仿效西點軍校及其他美國頂尖軍事院校的新型軍事與民用機構。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。