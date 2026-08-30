川普推動美國太空學院

美國總統川普28日簽署行政命令，推動成立「美國太空學院」（U.S. Space Academy），並將它定位為一所仿效西點軍校及其他美國頂尖軍事院校的新型軍事與民用機構。

路透報導，由美國航太總署（NASA）署長艾薩克曼領導的八人委員會，將負責向總統提供成立這所機構的建議。川普在公告中表示，太空學院將「培養一支具有公民責任感的專業領導人才隊伍，使他們準備好在太空領域推進美國利益」。

川普造訪NASA位於休士頓的「詹森太空中心」時表示，「它叫做美國太空學院，這是一件大事」，而他很快就會決定太空學院的所在地，並暗示當天出席活動的德州國會代表團希望這所機構設在德州。

這所擬議中的太空學院將壯大川普的太空政策。川普及白宮官員一直將太空計畫描述為川普總統任期的重要政治功績之一。川普在第一任期內成立了「美國太空軍」，是美軍第六個軍種；他也多次出席NASA的火箭發射活動。