屋主崩潰！外送員全裸送餐遭監視器拍下 平台官方怒開鍘：永久封殺

叫外送本來只是件再平常不過的小事，沒想到打開監視器後，屋主卻看到令人傻眼的一幕。美國德州休士頓一名男子基安特・馬特洛克（Kiante Matlock）近日透過DoorDash訂餐，當時他正和女兒在家玩電玩，收到餐點送達通知後查看門口監視器，卻驚見外送員全身赤裸地將餐點放在家門口，隨後若無其事地走回車上。

據外媒《New York Post》報導，從監視器畫面可見，這名留著及肩髒辮的外送員將餐點放到馬特洛克家的前門後，便直接轉身離開，整個過程看起來相當自然，彷彿完全不覺得自己的行為有任何異常。

馬特洛克表示，自己平時經常使用外送服務，起初甚至不敢相信監視器拍到的畫面是真的。由於擔心餐點受到污染，他最後直接將食物丟棄，並聯繫DoorDash反映情況，平台也隨即退還餐費。

DoorDash對事件同樣感到震驚，並向媒體表示，這名外送員的行為「粗俗且完全無法接受」，公司得知事件後已立即永久取消對方使用平台的資格，同時強調不容許任何形式的性騷擾或不當行為，若警方展開調查，公司也願意提供協助。

DoorDash也提醒，如果消費者因外送員的行為感到人身安全受到威脅，應立即報警求助，並可透過平台提供的安全資源尋求協助。

事實上，這並非DoorDash外送員首次因離譜行為被監視器拍下。去年12月，一名佛羅里達州外送員曾被拍到，外送餐點中的雞翅掉到水泥地後，竟將雞翅撿回餐盒，還舔掉手指上的醬汁，隨後若無其事地離開。

幾周後，另一名外送員也被指控耍手段，將顧客的訂單立即標記為「已送達」，並上傳一張疑似由AI生成、顯示餐點放在門口的照片，試圖讓顧客相信餐點已經送到。