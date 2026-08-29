涉利用地道偷渡移民赴美 墨西哥逮人蛇集團8成員

墨西哥有關當局今天表示，他們逮捕8名涉嫌透過地道偷渡移民前往美國的犯罪集團成員。

法新社報導，墨西哥長久以來是移民赴美的過境國之一，這些移民主要來自中美洲。

根據有關當局調查，這個名為La Tia（意為阿姨）的犯罪集團利用墨西哥邊境城市華雷斯城（CiudadJuarez）的地道將人偷渡到美國。

這個犯罪集團也涉及販毒、綁架及勒索等犯罪活動。

有關當局在哈里斯科州（Jalisco）和奇瓦瓦州（Chihuahua）展開行動，逮捕的人員包括疑似這個集團的首腦。

墨西哥海軍在聲明中說，執法人員查扣兩輛皮卡車、31支手機及電子和電腦設備。

墨西哥檢察總長辦公室表示，對這個集團的調查始於1月，當時他們接獲美國國土安全部通報，「揭露一個可能將人口販運至美國的網絡」。

墨西哥與美國數週前加強華雷斯城維安，透過空中與地面行動防堵移民和犯罪集團通行。