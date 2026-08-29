宣揚反覺醒？美防長赫塞斯去年突召全美將領演說 傳今年想再辦一次

華爾街日報28日報導，美國國防部長赫塞斯2025年秋天曾在匡提科陸戰隊基地（Marine Corps Base Quantico）發表「不要再有大鬍子怪人」（no more beardos）的演說。美國官員表示，他正考慮今年邀請數百名高階軍事人員再度前往該基地聽他演說。

目前無法確定這場會議何時舉行，以及是否包括所有現役將領，也不清楚總統川普是否會出席今年的活動。。不過，官員表示，赫塞斯很可能再次利用這個場合闡述施政重點，並向全軍發布一套新指示。五角大廈發言人瓦德茲（Joel Valdez）表示：「我們目前沒有任何消息可以宣布。」

赫塞斯長期主張，拜登前政府推動的多元與包容措施損害美軍標準，並致力恢復以體能標準優先於他所稱「覺醒」的文化。2025年出任部長後，他也一直以扭轉這些措施為目標，但遭到專家和前官員批評，認為他正把各軍種帶往公然帶有黨派色彩的方向。

同年9月，赫塞斯突然下令全美所有將領前往匡提科開會，未事先說明原因，準備時間也很短，令高階軍官感到意外，並在軍中引發不安。川普則為活動開場，讚揚政府動用軍事力量在美國城市執行治安任務，並威脅採取更多行動。

赫塞斯隨後提出優先施政方針，包括摒棄拜登政府的「覺醒」（woke）政策，強調五角大廈應重新把「作戰」（warfighting）視為唯一使命，並加強軍中標準。他表示，將依據人員的體能和儀容評判他們，「不專業儀容的時代已經結束。不要再有大鬍子怪人。」

五角大廈當時同步發布11份備忘錄，包括新的體能和儀容標準。赫塞斯還表示：「任何需要靠體力才能在戰鬥中執行的工作，體能標準都必須很高，而且不分性別。如果這意味著沒有女性符合某些戰鬥職務的資格，那就這樣吧。」