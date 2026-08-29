台美人團體發聲 籲台美人故事納入亞太裔美國人博物館

台灣人公共事務會（FAPA）與全美台灣同鄉會（TAA-USA）共同發起「Share Our Voice 讓我們發聲」行動，已有數百人向亞太裔美國人歷史文化國家博物館籌建委員會提交公眾意見，以確保未來博物館展覽將納入台美人歷史，並正確標示台灣。

FAPA今天發布新聞稿表示，自5月29日起，全美已有近300位台美人響應「Share Our Voice 讓我們發聲」行動，已向亞太裔美國人歷史文化國家博物館籌建委員會提交近200份公眾意見。

新聞稿指出，亞太裔美國人歷史文化國家博物館一旦正式成立，將長期記錄亞太裔美國人的生活、奮鬥與貢獻，台美人的故事也須是其中一部分。這項行動要確保未來博物館展覽會納入台美人歷史與獨特身分認同，並在地圖上正確標示台灣。

FAPA總會會長林素梅表示：「我們的目標是讓未來世代在理解更廣泛的亞太裔美國人故事時，也能看見台美人的離散經驗。」

全美台灣同鄉會總會長宋明麗也說，台美人是美國故事中重要的一部分，「透過支持博物館的籌建，全美台灣同鄉會協助確保台美人的聲音、歷史與貢獻能夠被看見、被聽見，也被記住」。

根據新聞稿，博物館籌建委員會預計於今年10月向國會提交最終的可行性評估報告，作為未來博物館籌建的重要參考，其中包括如何在博物館規劃過程中，讓亞太裔美國人有最大程度的參與。

FAPA表示，博物館籌建委員會已將公眾意見徵集期限延至8月31日，呼籲台美人把握最後4天提交意見書，一起參與這個具有歷史意義的過程，讓台美人的聲音被聽見。