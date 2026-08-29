美更正中國駭客案說法 多機構遭鎖定但僅部分被駭

美國當局26日表示，中國政府支持的駭客組織QTFY曾入侵美國司法部（DOJ）、國家航空暨太空總署（NASA）、聯邦準備理事會（Fed）、聯邦參議院等機構；但美方今天修正說法，表示這些機構都是駭客攻擊目標，但僅部分遭到入侵。

路透社報導，司法部今天透過修訂後的聲明表示，聯邦參議院、聯準會、NASA等機構「都是QTFY的攻擊目標之一」。美方26日宣布查封相關網域，並稱QTFY是中國政府支持的駭客組織。

先前版本的聲明則指，上述政府機構是駭客攻擊的受害者。

修訂版聲明下方的註記顯示，「為確保本新聞稿準確反映政府在查封網域時提交的宣誓書內容，已進行修訂。」

司法部今天表示，之所以修正新聞稿，是因為26日發布的內容「將所有機構描述為受害者，但政府宣誓書明確指出，所有機構都是攻擊目標，但只有部分遭到入侵」。

根據與原始聲明一同發布的聯邦調查局（FBI）宣誓書，至少自2018年起，駭客就以NASA、聯準會、能源部（DOE）、司法部、衛生及公共服務部（HHS）、國家衛生研究院（NIH）及聯邦參議院等機構的網路為「攻擊目標」。

根據宣誓書中的註腳，FBI曾調查NASA遭鎖定的情況，結果發現，駭客試圖入侵的行動並未成功，原因是NASA已修補遭鎖定的軟體漏洞。

宣誓書還稱，駭客在2024年9月對3個「能源部國家實驗室」、NIH、HHS旗下1個機構及1家美國安全設備製造商發動「電腦入侵」，並將這些機構稱為「受害者」。

FBI、國家安全局（NSA）及美國網戰司令部（Cyber Command）網路國家任務部隊（CNMF）26日另行發布的資安公告則指出，2024年5月QTFY駭客曾成功從未具名的國防承包商、金融機構及大學竊取資料；2026年3月也曾試圖入侵美國參議院及1家美國醫院的網路，但未成功。